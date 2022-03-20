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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski figürlü oyuncak! Resmen yok satıyor! Elde edilen gelir Ukrayna’ya

Rusya'nın Ukrayna'ya girişinin ardından Devlet Başkanı Zelenski'nin mücadelesi dünyada dikkat çekti. Zelenski'nin minyatür oyuncak figürleri yok sattı. Oyuncaklardan elden edilen 145 bin dolar (Yaklaşık 2.2 milyon TL) Ukrayna'ya bağışlandı.

20.03.2022 09:18 - Son Güncelleme: 20.03.2022 09:18
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski figürlü oyuncak! Resmen yok satıyor! Elde edilen gelir Ukrayna’ya

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için çağrı yapılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin minyatür oyuncak figürleri de yapıldı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski figürlü oyuncak! Resmen yok satıyor! Elde edilen gelir Ukrayna’ya

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir oyuncakçı, Ukrayna halkına yardım etmek için kolları sıvadı ve Zelenski'nin minyatür figürlerini üretti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski figürlü oyuncak! Resmen yok satıyor! Elde edilen gelir Ukrayna’ya

12 yıl önce kurulan oyuncak şirketinin sahibi Joe Trupia, ilk partiyi üretip sattı. Daha fazlası olmaz sanırken, satışlarda bir anda patlama oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski figürlü oyuncak! Resmen yok satıyor! Elde edilen gelir Ukrayna’ya

Oyuncak satışlarından Ukrayna için 145 bin dolarlık yardım topladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski figürlü oyuncak! Resmen yok satıyor! Elde edilen gelir Ukrayna’ya

NTV'de yer alan habere göre tüm oyuncakların satıldığını belirten Trupia, Ukraynalı çocuklardan da siparişler aldığını ve savaş bitince çocuklara hediyelerini ulaştıracağını söylüyor.

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