Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski figürlü oyuncak! Resmen yok satıyor! Elde edilen gelir Ukrayna’ya
Rusya'nın Ukrayna'ya girişinin ardından Devlet Başkanı Zelenski'nin mücadelesi dünyada dikkat çekti. Zelenski'nin minyatür oyuncak figürleri yok sattı. Oyuncaklardan elden edilen 145 bin dolar (Yaklaşık 2.2 milyon TL) Ukrayna'ya bağışlandı.
20.03.2022 09:18 - Son Güncelleme: 20.03.2022 09:18
NTV'de yer alan habere göre tüm oyuncakların satıldığını belirten Trupia, Ukraynalı çocuklardan da siparişler aldığını ve savaş bitince çocuklara hediyelerini ulaştıracağını söylüyor.