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Putin’in beden dili ne anlatıyor? Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Duygusal bir Alfa!

Dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı anbean takip ederken uzmanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beden dilinin ne anlattığını yorumladı. Putin'in sol elinin sırrı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken uzmanlar Putin'in vücut dilinin, kendisini "duygusal, makul ve vatansever bir adam" olarak sunmaya çalıştığını gösterdiğini söyledi.

20.03.2022 10:44 - Son Güncelleme: 20.03.2022 10:44
Putin’in beden dili ne anlatıyor? Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Duygusal bir Alfa!

Ukrayna'daki operasyonun amacının insanları soykırımdan kurtarmak olduğunu savunan Putin, İncil'den alıntı bile yaptı...

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Putin’in beden dili ne anlatıyor? Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Duygusal bir Alfa!

Kendinden oldukça emin bir duruş sergileyen ve halkın arasına karışarak onlardan destek aldığını vurgulamaya çalışan Putin'in Beden Dili, uzmanlar tarafından yorumlandı.

Putin’in beden dili ne anlatıyor? Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Duygusal bir Alfa!

Dünyaca ünlü yazar ve beden dili uzmanı Judi James, Putin'in Moskova'daki mitingdeki vücut dilinin, kendisini "duygusal, makul ve vatansever bir adam" olarak sunmaya çalıştığını gösterdiğini söyledi.

Putin’in beden dili ne anlatıyor? Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Duygusal bir Alfa!

James, Putin'in konuşması sırasında, tezahürat için yaptığı duraklamaların "koreografiye bağlı gibi görünse de duygusal bir etki yaratmak için kullandığını" öne sürdü.

Putin’in beden dili ne anlatıyor? Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Duygusal bir Alfa!

KURBAN ROLÜNDE
Putin'in İncil'den iki kez alıntı yaptığına dikkat çeken Judi James, "Neredeyse gözyaşlarına boğulmuş gibi konuşuyordu" dedi.

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