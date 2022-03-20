Putin’in beden dili ne anlatıyor? Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Duygusal bir Alfa!
Dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı anbean takip ederken uzmanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beden dilinin ne anlattığını yorumladı. Putin'in sol elinin sırrı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken uzmanlar Putin'in vücut dilinin, kendisini "duygusal, makul ve vatansever bir adam" olarak sunmaya çalıştığını gösterdiğini söyledi.
20.03.2022 10:44 - Son Güncelleme: 20.03.2022 10:44
Ukrayna'daki operasyonun amacının insanları soykırımdan kurtarmak olduğunu savunan Putin, İncil'den alıntı bile yaptı...
Kendinden oldukça emin bir duruş sergileyen ve halkın arasına karışarak onlardan destek aldığını vurgulamaya çalışan Putin'in Beden Dili, uzmanlar tarafından yorumlandı.