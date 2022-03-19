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Barış yok ölümwar! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet kareleri! Evleri mezarları oldu

Rusya-Ukrayna savaşı 24. gününde sıcak çatışmalarla devam ediyor. Bölgede bombardıman sürerken dehşet görüntülerini ajanslar son dakika olarak servis ediyor. İki devlet müzakerelere devam ederken bölgeden ceset görüntüleri geliyor. Evleri mezar olan insanların cesetleri yıkıntılardan böyle çıkarıldı.

19.03.2022 12:50 - Son Güncelleme: 19.03.2022 12:50
Barış yok ölümwar! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet kareleri! Evleri mezarları oldu

Rusya-Ukrayna savaşı 24. gününde devam ederken bölgede bombardıman susmuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Barış yok ölümwar! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet kareleri! Evleri mezarları oldu

Binlerce sivilin öldüğü savaşta cesetler binalardan zorla çıkarılıyor.

Barış yok ölümwar! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet kareleri! Evleri mezarları oldu

İşte bombalanan binadaki cesetler böyle çıkarıldı.

Barış yok ölümwar! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet kareleri! Evleri mezarları oldu
Barış yok ölümwar! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet kareleri! Evleri mezarları oldu

Savaşın 6. gününde başkent Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanmıştı.

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