Barış yok ölümwar! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet kareleri! Evleri mezarları oldu
Rusya-Ukrayna savaşı 24. gününde sıcak çatışmalarla devam ediyor. Bölgede bombardıman sürerken dehşet görüntülerini ajanslar son dakika olarak servis ediyor. İki devlet müzakerelere devam ederken bölgeden ceset görüntüleri geliyor. Evleri mezar olan insanların cesetleri yıkıntılardan böyle çıkarıldı.
19.03.2022 12:50 - Son Güncelleme: 19.03.2022 12:50
Savaşın 6. gününde başkent Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanmıştı.