Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna savaşında kullandığı balistik korumalı kask ve yelek Yozgat'ta üretiliyor
Rusya-Ukrayna savaşında askeri kask ve yelekle verdiği pozlarla dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin mühimmatları Yozgat'tan. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Yozgat'ta ziyaret ettiği fabrikanın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ekibinin kullandığı balistik koruyucu ekipmanları ürettiği ortaya çıktı.
20.04.2022 12:02 - Son Güncelleme: 20.04.2022 12:11
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, açılış törenleri ve çeşitli temasları dolayısıyla gittiği ilde, Yozgat OSB'de balistik koruyucu sistemler ile fonksiyonel iç ve dış giyim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti.
Varank, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra askeri personellerin koruyucu ekipmanlarının fazlaca gündeme geldiğine işaret ederek, "Güvenlik güçlerimizi koruyan hayati öneme sahip savunma ekipmanlarının üretilmesinin yanı sıra bu ürünlerin ihracatının yapılması ülkemizin üretimde geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça önemli.