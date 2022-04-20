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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna savaşında kullandığı balistik korumalı kask ve yelek Yozgat'ta üretiliyor

Rusya-Ukrayna savaşında askeri kask ve yelekle verdiği pozlarla dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin mühimmatları Yozgat'tan. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Yozgat'ta ziyaret ettiği fabrikanın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ekibinin kullandığı balistik koruyucu ekipmanları ürettiği ortaya çıktı.

AA
20.04.2022 12:02 - Son Güncelleme: 20.04.2022 12:11
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya-Ukrayna savaşında kullandığı balistik korumalı kask ve yelek Yozgat’ta üretiliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, açılış törenleri ve çeşitli temasları dolayısıyla gittiği ilde, Yozgat OSB'de balistik koruyucu sistemler ile fonksiyonel iç ve dış giyim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya-Ukrayna savaşında kullandığı balistik korumalı kask ve yelek Yozgat’ta üretiliyor

Varank, fabrikada vücut ve araç zırhları ile tekstil, balistik ve kompozit malzemeler üretim hatlarında incelemelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya-Ukrayna savaşında kullandığı balistik korumalı kask ve yelek Yozgat’ta üretiliyor

Fabrika yöneticileriyle sohbet eden Varank'a, Rusya-Ukrayna geriliminin ilk günlerinde gelen talep üzerine Zelenskiy ve ekibi için 20 adet koruyucu kask ve yeleğin gönderildiği bilgisi aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya-Ukrayna savaşında kullandığı balistik korumalı kask ve yelek Yozgat’ta üretiliyor

Varank, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra askeri personellerin koruyucu ekipmanlarının fazlaca gündeme geldiğine işaret ederek, "Güvenlik güçlerimizi koruyan hayati öneme sahip savunma ekipmanlarının üretilmesinin yanı sıra bu ürünlerin ihracatının yapılması ülkemizin üretimde geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça önemli.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya-Ukrayna savaşında kullandığı balistik korumalı kask ve yelek Yozgat’ta üretiliyor

Türk savunma sanayisinde özellikle özel sektörün gediği bu noktayı görmüş olmaktan ziyadesiyle memnun oldum. Dünyanın elliden fazla ülkesine birçok askeri ekipman Yozgat'ta üretilip gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

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