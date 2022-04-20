Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya-Ukrayna savaşında kullandığı balistik korumalı kask ve yelek Yozgat’ta üretiliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, açılış törenleri ve çeşitli temasları dolayısıyla gittiği ilde, Yozgat OSB'de balistik koruyucu sistemler ile fonksiyonel iç ve dış giyim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti.