Putin’in aklında ne var? Herkes Donbas sanıyor ama...

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki güçlerini geri çektikten sonra savaşı ülkenin doğusunda yoğunlaştırdı. Rusya'nın, uzun zamandır beklenen Donbas bölgesindeki saldırıları dün de devam etti. AFP ajansı ve Guardian gazetesindeki habere göre ise Rus ordusu safında savaşmak için Suriye ve Libya'dan 20 binden fazla savaşçı Donbas'a götürüldü.