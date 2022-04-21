Putin’in aklında ne var? Herkes Donbas sanıyor ama...
Dünya bir ayı geçkin süredir Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı konuşuyor. Eski bir KGB ajanı olan Putin'in aklında ne olduğu ise büyük merak konusu. Savaşın ilk günlerinde Putin'in Donbas için savaştığı düşünülse de gerçek öyle değil. İşte detaylar...
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki güçlerini geri çektikten sonra savaşı ülkenin doğusunda yoğunlaştırdı. Rusya'nın, uzun zamandır beklenen Donbas bölgesindeki saldırıları dün de devam etti. AFP ajansı ve Guardian gazetesindeki habere göre ise Rus ordusu safında savaşmak için Suriye ve Libya'dan 20 binden fazla savaşçı Donbas'a götürüldü.
"UKRAYNA DİRENİŞİNE KARŞI KULLANILIYORLAR" İDDİASI
Söz konusu yetkili isminin açıklanmaması koşuluyla Washington'daki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye ve Libya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine transfer yapıldığını gördük ve bu kişiler Ukrayna direnişine karşı kullanılıyor. Bunların ağır ekipmanları veya zırhlı araçları yok" dedi.
TÜRK CAMİSİ HASAR GÖRDÜ
Mariupol'dekı Kanuni Sultan Süleyman Camisi, çatışmalarda hasar gördü. Camiden dün ilk fotoğraflar geldi. Diğer taraftan Rusya hâlâ Mariupol'ü ele geçiremedi. Çatışmalar Azovstal fabrikasında sıkıştı.