SİHA'ların başarısı Yunanları endişeye soktu! "Türklerin var bizim niye yok"
Yerli ve Milli SİHA'ların büyük başarısı dünyanın gündeminde. Savunma sanayiinde atılım yapan Türkiye'nin SİHA'larını yakından takip eden komşu Yunanistan'ı endişe sardı. Kathimerini gazetesinin haberinde Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın ordunun hava gücünü iyileştirmek için arayışlarda bulunduğu, Fransa, ABD ve İsrail ile görüşmeler yapıldığı kaydedildi.
20.04.2022 09:21 - Son Güncelleme: 20.04.2022 09:47
SİHA'lar Ukrayna dahil birçok ülkeye satılırken, insansız araç Ukrayna güçlerince askeri harekatlarda kullanılıyor.
Yunanistan basını, Türkiye'nin SİHA teknolojisindeki ilerlemesine ilişkin Atina'da tartışmalar yaşandığını yazdı.
Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın ordunun hava gücünü iyileştirmek için arayışlarda bulunduğu, Fransa, ABD ve İsrail ile görüşmeler yapıldığı kaydedildi.