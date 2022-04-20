RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya SİHA'ların başarısı Yunanları endişeye soktu! "Türklerin var bizim niye yok"

SİHA'ların başarısı Yunanları endişeye soktu! "Türklerin var bizim niye yok"

Yerli ve Milli SİHA'ların büyük başarısı dünyanın gündeminde. Savunma sanayiinde atılım yapan Türkiye'nin SİHA'larını yakından takip eden komşu Yunanistan'ı endişe sardı. Kathimerini gazetesinin haberinde Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın ordunun hava gücünü iyileştirmek için arayışlarda bulunduğu, Fransa, ABD ve İsrail ile görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

20.04.2022 09:21 - Son Güncelleme: 20.04.2022 09:47
SİHA’ların başarısı Yunanları endişeye soktu! Türklerin var bizim niye yok

Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), ülke sınırları dışındaki operasyonlarda kilit rol oynuyor.

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SİHA’ların başarısı Yunanları endişeye soktu! Türklerin var bizim niye yok

SİHA'lar Ukrayna dahil birçok ülkeye satılırken, insansız araç Ukrayna güçlerince askeri harekatlarda kullanılıyor.

SİHA’ların başarısı Yunanları endişeye soktu! Türklerin var bizim niye yok

Yunanistan basını, Türkiye'nin SİHA teknolojisindeki ilerlemesine ilişkin Atina'da tartışmalar yaşandığını yazdı.

SİHA’ların başarısı Yunanları endişeye soktu! Türklerin var bizim niye yok

Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın ordunun hava gücünü iyileştirmek için arayışlarda bulunduğu, Fransa, ABD ve İsrail ile görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

SİHA’ların başarısı Yunanları endişeye soktu! Türklerin var bizim niye yok

Fransız devriye drone'ları ve anti-SİHA sistemlerine ilişkin teklifin söz konusu bakanlığa sunulduğu notuna yer verilen haberde, "İsrail ve ABD ile MQ-9 Reaper tedariği konusunda görüşmeler var." denildi.

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