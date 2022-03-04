İşte kare kare Rusya - Ukrayna savaşı! Çarpıcı görüntüler...
Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasında Donbas geriliminin ardından başlayan savaş 9. gününde de sürüyor. Savaş bölgesinden gelişmeleri takip eden Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım'ın objektifine bir birinden çarpıcı kareler yansıdı. İşte bölgeden görüntüler...
04.03.2022 21:48 - Son Güncelleme: 04.03.2022 21:53
Bölgede çatışmaların sürerken gelişmeleri cephe hattında takip eden Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım'ın objektifine bir birinden çarpıcı kareler yansıdı.