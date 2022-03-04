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İşte kare kare Rusya - Ukrayna savaşı! Çarpıcı görüntüler...

Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasında Donbas geriliminin ardından başlayan savaş 9. gününde de sürüyor. Savaş bölgesinden gelişmeleri takip eden Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım'ın objektifine bir birinden çarpıcı kareler yansıdı. İşte bölgeden görüntüler...

04.03.2022 21:48 - Son Güncelleme: 04.03.2022 21:53
İşte kare kare Rusya - Ukrayna savaşı! Çarpıcı görüntüler...

Rusya ve Ukrayna arasında Donbas geriliminin ardından başlayan savaş 9. gününde de sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte kare kare Rusya - Ukrayna savaşı! Çarpıcı görüntüler...

İki kez müzakere masasına oturan taraflar henüz barış kararı alamadı.

İşte kare kare Rusya - Ukrayna savaşı! Çarpıcı görüntüler...

Bölgede çatışmaların sürerken gelişmeleri cephe hattında takip eden Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım'ın objektifine bir birinden çarpıcı kareler yansıdı.

İşte kare kare Rusya - Ukrayna savaşı! Çarpıcı görüntüler...

Yıldırım, bölgedeki sivillerin kaçışını fotoğraflarken savaşın bıraktığı tahribatta objektiflere yansıdı.

İşte kare kare Rusya - Ukrayna savaşı! Çarpıcı görüntüler...

İşte bölgeden çarpıcı kareler...

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