Helikopteri kuş gibi avladılar! Bombardıman sürüyor! İşte Rusya-Ukrayna savaşından dehşet kareleri...
Rusya-Ukrayna savaşı 10. gününde sıcak çatışmalarla devam ediyor. Bölgede bombardıman sürerken dehşet görüntülerini ajanslar son dakika olarak servis ediyor. Rusya'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı artmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Acil Servisi, can kaybının 22'den 33'e yükseldiğini duyurdu. Çernihiv kentinin son görüntüsü ise içler acısı. Bir helikopter güdümlü füze ile bombalandı. Helikopter böyle yere çakıldı. İşte Rusya-Ukrayna savaşında bombardıman kareleri...
05.03.2022 09:58 - Son Güncelleme: 05.03.2022 12:19
Sivil can kaybı artıyor. Rus ordusunun sabah saatlerinde Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı artmaya devam ediyor, Ukrayna Devlet Acil Servisi, can kaybının 22'den 33'e yükseldiğini duyurdu.
Acil Servis, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Rus saldırısında sivil yerleşim yerlerinin harabeye döndüğü ve sokaklarda çok sayıda cansız beden olduğu görüldü.