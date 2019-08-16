UFO'lar sansürsüz olarak yayınlandı! Kayıtlar sonrası dünyayı uyardı
Dünyanın çözülemeyen sırlarından biri olan uzaylılar veya UFO'lar, tüm gizemini hala koruyorlar. Dünyanın dört bir yanından birçok UFO ihbarı yapılsa da, sosyal medya üzerinden birçok video görüntü paylaşılan uzaylılar hakkında bu zaman kadar yapılan en dikkat çekici açıklama ABD Ulusal UFO İhbar Merkezi'nden geldi. Sansürsüz olarak yayınlanan kayıtlar oldukça ilginç.
16.08.2019 17:51
- Son Güncelleme: 16.08.2019 17:51
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