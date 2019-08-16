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UFO'lar sansürsüz olarak yayınlandı! Kayıtlar sonrası dünyayı uyardı

Dünyanın çözülemeyen sırlarından biri olan uzaylılar veya UFO'lar, tüm gizemini hala koruyorlar. Dünyanın dört bir yanından birçok UFO ihbarı yapılsa da, sosyal medya üzerinden birçok video görüntü paylaşılan uzaylılar hakkında bu zaman kadar yapılan en dikkat çekici açıklama ABD Ulusal UFO İhbar Merkezi'nden geldi. Sansürsüz olarak yayınlanan kayıtlar oldukça ilginç.

16.08.2019 17:51 - Son Güncelleme: 16.08.2019 17:51
UFO'lar sansürsüz olarak yayınlandı! Kayıtlar sonrası dünyayı uyardı

Geçtiğimiz yıl ABD Ulusal Ufo İhbar Merkezi'ne ülkenin Illinois eyaletinden 102 UFO ihbarı yapıldı.

UFO'lar sansürsüz olarak yayınlandı! Kayıtlar sonrası dünyayı uyardı

ABD Ulusal Ufo İhbar Merkezi yapılan ihbarlardan en dikkat çekenleri sansürsüz olarak yayınladı.

UFO'lar sansürsüz olarak yayınlandı! Kayıtlar sonrası dünyayı uyardı

Illinois eyaletinde yer alan Mattoon kentinde 13 Şubat 2018 günü yerel saatle 16:30'da, ismi açıklanamayan bir kişinin ihbarı şekilde verildi.

UFO'lar sansürsüz olarak yayınlandı! Kayıtlar sonrası dünyayı uyardı

"Eşimle beraber geri dönüşüm kutularının önündeydik. Bulutlar krem gibi görünüyordu. O anları kameraya kaydetmek istedim. Görüntülerin daha sonra negatifini aldım ve ABD bayrağı ve su kulesi arasında siyah bir nokta olduğunu fark ettim"

UFO'lar sansürsüz olarak yayınlandı! Kayıtlar sonrası dünyayı uyardı

"Görüntüyü biraz daha incelediğimde gökyüzünde üçgen biçiminde uçan bir nesne olduğunu fark ettim. Görüntülerin video versiyonları da bulunuyor. Videolar kesinlikle izlenmeli ve dikkate alınmalı"

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