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Uçuşlar iptal oldu mu? Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı. Peki, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hangi ülkelere uçuşlar durduruldu? İşte uçuşların durdurulduğu ülkelerin listesi...

21.03.2020 19:13 - Son Güncelleme: 21.03.2020 19:41
Uçuşlar iptal oldu mu? Koronavirüs Covid-19 tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu açıklandı.

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Uçuşlar iptal oldu mu? Koronavirüs Covid-19 tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu!

Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden bir açıklama yapan SHGM, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur." denildi.

Uçuşlar iptal oldu mu? Koronavirüs Covid-19 tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu!

Böylece uçuşların durdurulduğu ülke sayısı 68'e çıktı.

Uçuşlar iptal oldu mu? Koronavirüs Covid-19 tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu!

Peki, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hangi ülkelere uçuşlar durduruldu?

Uçuşlar iptal oldu mu? Koronavirüs Covid-19 tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu!

İşte uçuşların durdurulduğu ülkelerin listesi...

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