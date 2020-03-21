Haberler Galeri Dünya Uçuşlar iptal oldu mu? Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu!

Uçuşlar iptal oldu mu? Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı. Peki, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hangi ülkelere uçuşlar durduruldu? İşte uçuşların durdurulduğu ülkelerin listesi...

21.03.2020 19:13 - Son Güncelleme: 21.03.2020 19:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





