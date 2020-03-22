Çin sır gibi saklıyordu! O merkez görüntülendi
Son yıllarda askeri harcamalarını ciddi seviyede arttıran Çin yönetimi, yayınlanan yeni propaganda videosunda bir süredir gizli tutulan komuta merkezini ilk defa gösterdi. Askeri projelere milyarlarca dolarlık yatırım yapan Asya ülkesi tarafından yayınlanan görüntüler sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.
22.03.2020 08:15
- Son Güncelleme: 22.03.2020 08:15
Çin tarafından yayınlanan propaganda videosunda ülkenin bir süredir gizli tuttuğu komuta merkezini ilk defa görüntülendi. Son dönemde askeri yatırımlarını ciddi seviyede artıran Çin yeni teknolojilere de hatırı sayılır yatırımlar yapıyor. O projelerden birisi de ülkenin uzun menzilli füze projesi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dongfeng ve Julang serilerinin de aralarında bulunduğu 2500 füzeye ev sahipliği yapan komuta merkezine ait görüntüler ilk defa yayınlandı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yayınlanan görüntüler sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.
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