Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra kritik bölgede! Uluslararası ajanslar bu kareleri paylaştı
Son dakika haberine göre, Dağlık Karabağ'daki gözlem noktalarını tamamlayan Rusya, Türkiye ile Azerbaycan topraklarında kurulacak merkeze ilişkin görüşmelerde sona gelindiğini açıkladı. Ermenistan sokaklarına inen siyah maskeli polisler gerilimi zirveye çıkardı, Azerbaycan tarafında ise bayram var. Rus analistin yayınladığı tank görüntüsü büyük ses getirdi.
21.11.2020 14:42
- Son Güncelleme: 21.11.2020 14:42
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