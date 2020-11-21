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Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra kritik bölgede! Uluslararası ajanslar bu kareleri paylaştı

Son dakika haberine göre, Dağlık Karabağ'daki gözlem noktalarını tamamlayan Rusya, Türkiye ile Azerbaycan topraklarında kurulacak merkeze ilişkin görüşmelerde sona gelindiğini açıkladı. Ermenistan sokaklarına inen siyah maskeli polisler gerilimi zirveye çıkardı, Azerbaycan tarafında ise bayram var. Rus analistin yayınladığı tank görüntüsü büyük ses getirdi.

21.11.2020 14:42 - Son Güncelleme: 21.11.2020 14:42
Ucu bucağı yok! Tanklar gidiyor...

Dağlık Karabağ'da diz çöküp 10 Kasım anlaşmasını imzalayan Ermenistan Ağdam'dan çekilirken, zafer kazanan Azerbaycan ordusu gövde gösterisiyle bölgeye girdi.

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Ucu bucağı yok! Tanklar gidiyor...

Uluslararası medya Azerbaycan tanklarının Ağdam'a ilerleyişini canlı yayınlarla verdi, böylece 27 yıllık işgal resmen sona ermiş oldu.

Ucu bucağı yok! Tanklar gidiyor...

Tankların geçişini izleyen Azerbaycanlılar, BBC muhabirine "Gece saat 4'ten beri buradayız. Kalplerimiz patlıyor. Ağdam'ı görmek istiyoruz. Havayı soluyalım" dedi.

Ucu bucağı yok! Tanklar gidiyor...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ise yüzlerce kişi ellerinde bayraklarla Ağdam'ın kurtarılmasını kutladı, bazıları Ermenistan'a göndermelerde bululanan pankartlar taşıdı.

Ucu bucağı yok! Tanklar gidiyor...

Ağdam'a giden yolların mayınlardan temizlendiğini bildiren Azerbaycan Savunma Bakanlığı, kentin simgesi Cuma Camii'ne bayrak çekildiğini açıkladı.

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