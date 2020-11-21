25 yıl sonra memleketine döndü! Eski ahşapları sanata dönüştürüyor siparişlere yetişemiyor
İstanbul'da 25 yıl bir fabrikada işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Tokat'a dönen Hasan Şahingöz (45), yakılmak üzere ayrılan veya doğada kuruyan odunları toplayıp ev aksesuarları üretmeye başladı. Şahingöz'ün atık ve kuru ağaçlardan yaptığı eserler ilgi çekiyor.
Memleketine gelip bu işi kurduğu için mutlu olduğunu belirten Hasan Şahingöz, "25 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra memleketim Zile'ye geldim. Burada çeşitli işler yaptıktan sonra başka ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bir arkadaşım geldi ipten avize istedi. Sonra bayağı bir uğraştık bunu yapmak için.
Güzel de bir ürün ortaya çıkınca ben bunu yapabilirim dedim. Araştırma yaptığımda bu bölgede bu işi yapan olmadığını gördüm. Sonra ahşap da girdi işin içine. Ahşap işin içine girince farklı bir boyuta geçmiş oldu. İstanbul'da 25 yıl kaldıktan sonra memleketime gelmek benim için çok iyi oldu. Oradaki hayatla buradaki hayatı karşılaştırdığımız zaman çok fark var arada. Yani doğaya çıktığım zaman benim için doğal terapi gibi bir şey oldu. Geldiğim için çok mutlu, sevinçliyim" dedi.