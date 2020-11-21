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25 yıl sonra memleketine döndü! Eski ahşapları sanata dönüştürüyor siparişlere yetişemiyor

İstanbul'da 25 yıl bir fabrikada işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Tokat'a dönen Hasan Şahingöz (45), yakılmak üzere ayrılan veya doğada kuruyan odunları toplayıp ev aksesuarları üretmeye başladı. Şahingöz'ün atık ve kuru ağaçlardan yaptığı eserler ilgi çekiyor.

21.11.2020 09:20 - Son Güncelleme: 21.11.2020 09:39
25 yıl sonra memleketine döndü! Eski ahşapları sanata dönüştürüyor siparişlere yetişlemiyor

İstanbul'da 25 yıl bir fabrikada işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Tokat'a dönen Hasan Şahingöz (45), yakılmak üzere ayrılan veya doğada kuruyan odunları toplayıp ev aksesuarları üretmeye başladı. Şahingöz'ün atık ve kuru ağaçlardan yaptığı eserler ilgi çekiyor.

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25 yıl sonra memleketine döndü! Eski ahşapları sanata dönüştürüyor siparişlere yetişlemiyor

İstanbul'dan Tokat'ın Zile ilçesindeki baba ocağına 6 yıl önce dönen evli 1 çocuk babası Hasan Şahingöz, bir süre farklı işlerde çalıştıktan sonra 3 yıl önce arkadaşının avize talebi ve 80 yıllık kuru odunların yakılmasından rahatsız olunca onlardan ev aksesuarı üretmeye başladı.

25 yıl sonra memleketine döndü! Eski ahşapları sanata dönüştürüyor siparişlere yetişlemiyor

Doğada gezi yapmayı seven Şahingöz, talep üzerine kurumuş odunları da toplayarak değerlendirmeye başladı. Ahşaplardan masa, avize, lambader gibi eşyalar yapan Şahingöz, özellikle pandemi sürecinde memleketine geldiği için mutlu olduğunu ve bu işin kendisine doğal terapi olduğunu belirtti.

25 yıl sonra memleketine döndü! Eski ahşapları sanata dönüştürüyor siparişlere yetişlemiyor

Memleketine gelip bu işi kurduğu için mutlu olduğunu belirten Hasan Şahingöz, "25 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra memleketim Zile'ye geldim. Burada çeşitli işler yaptıktan sonra başka ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bir arkadaşım geldi ipten avize istedi. Sonra bayağı bir uğraştık bunu yapmak için.

25 yıl sonra memleketine döndü! Eski ahşapları sanata dönüştürüyor siparişlere yetişlemiyor

Güzel de bir ürün ortaya çıkınca ben bunu yapabilirim dedim. Araştırma yaptığımda bu bölgede bu işi yapan olmadığını gördüm. Sonra ahşap da girdi işin içine. Ahşap işin içine girince farklı bir boyuta geçmiş oldu. İstanbul'da 25 yıl kaldıktan sonra memleketime gelmek benim için çok iyi oldu. Oradaki hayatla buradaki hayatı karşılaştırdığımız zaman çok fark var arada. Yani doğaya çıktığım zaman benim için doğal terapi gibi bir şey oldu. Geldiğim için çok mutlu, sevinçliyim" dedi.

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