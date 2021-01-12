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Çıplak fotoğrafları ifşa olan Tayland Kralı'nın metresi ilk kez görüntülendi

Son dakika haberlere göre, evlendikten sadece üç ay sonra kendisine resmi metres ataması yapan ve pandeminin vurduğu ülkesini bırakıp haremiyle Almanya'da ultra lüks otele kapanan Tayland Kralı, kendini artan protestoların hedefinde bulmuştu. Tayland sokakları gazete manşetlerine taşınırken, çok geçmeden ülke çıplak fotoğraf skandalıyla çalkalanmıştı. Uygunsuz fotoğraflar dünyanın dört bir yanındaki gazete manşetlerini süsleyince rezalet daha da büyümüştü. Son dakika haberine göre, Kral ve metresi skandalın ardından ilk kez birlikte görüntülendi. Fotoğraf dünyayı tam anlamıyla şoka soktu.

12.01.2021 08:51 - Son Güncelleme: 12.01.2021 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





