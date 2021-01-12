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Çıplak fotoğrafları ifşa olan Tayland Kralı'nın metresi ilk kez görüntülendi
Çıplak fotoğrafları ifşa olan Tayland Kralı'nın metresi ilk kez görüntülendi
Son dakika haberlere göre, evlendikten sadece üç ay sonra kendisine resmi metres ataması yapan ve pandeminin vurduğu ülkesini bırakıp haremiyle Almanya'da ultra lüks otele kapanan Tayland Kralı, kendini artan protestoların hedefinde bulmuştu. Tayland sokakları gazete manşetlerine taşınırken, çok geçmeden ülke çıplak fotoğraf skandalıyla çalkalanmıştı. Uygunsuz fotoğraflar dünyanın dört bir yanındaki gazete manşetlerini süsleyince rezalet daha da büyümüştü. Son dakika haberine göre, Kral ve metresi skandalın ardından ilk kez birlikte görüntülendi. Fotoğraf dünyayı tam anlamıyla şoka soktu.
12.01.2021 08:51
- Son Güncelleme: 12.01.2021 08:51
Tayland'da sular durulmuyor. Uzun süredir monarşi karşıtı protestolara sahne olan ülke, son olarak uluslararası bir skandalla dünya gündemini meşgul etmişti. Tayland Kralı'nın metresinin düşmanları, monarşi karşıtı aktivistlere kadının cinsel içerikli çıplak fotoğraflarını göndermişti.
Maha Vajiralongkorn'un metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin 2012 ve 2014 yılları arasında çekilmiş, çoğu çıplak olan 1000'den fazla fotoğrafı dağıtılmıştı.
Gündeme bomba gibi düşen haber, geçen yıl hapse atılan kadının, milyarder Kral'ın haremine yeniden katılmak üzere hapisten çıkmasının ardından gelmişti.
The Times gazetesinin haberine göre, Sineenat'ın kendisi tarafından çekildiği düşünülen fotoğraflar, Tayland monarşisi hakkında eleştirel makaleler yazan İngiliz gazeteci Andrew MacGregor Marshall'a gönderilmişti.
İngiliz gazeteci Marshall, Facebook hesabındna yaptığı açıklamada, "Görüntülerin çoğu kendi çektiği fotoğraflar ve onlarcası çok açık. Vajiralongkorn'a göndermek için bu açık fotoğraflarını çekmiş olması muhtemel görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.