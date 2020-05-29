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Twitter Trump'ın paylaşımına uyarı koydu, öte yandan New York kentinde ‘yabancı’ ve ‘yasadışı’ kelimeleri yasaklandı

Sosyal Paylaşım sitesi Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından yaşanan protestolarla ilgili paylaşımına "Bu paylaşım, şiddeti yüceltmeye yönelik Twitter kurallarını ihlal etmiştir ancak Twitter, kamu yararının söz konusu olduğunu değerlendirdiğinden paylaşımı erişime açık bırakmıştır." ifadesiyle uyarı koydu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken gelen ırkçılık ve polis şiddetinin gündeme gelmesiyle New York kentinde önemli bir karara varıldı. New York kenti belediye meclisi aldığı bir kararla, yabancı (alien) ve 'yasadışı göçmen' (illegal immigrant, illegal migrant) kelimelerini şehrin yasal belgelerinde kullanılmasının yasaklandığını açıkladı.

29.05.2020 12:42 - Son Güncelleme: 29.05.2020 12:53
Twitte Trump'a yasak koydu, öte yandan New York kentinde ‘yabancı’ ve ‘yasadışı’ kelimeleri yasaklandı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından yaşanan protestolarla ilgili paylaşımına uyarı notu koydu

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Twitte Trump'a yasak koydu, öte yandan New York kentinde ‘yabancı’ ve ‘yasadışı’ kelimeleri yasaklandı

Mesajın akış sayfasında doğrudan görüntülenmesini engelleyen ve "Göster" butonu ekleyen uyarı notunda, "Bu paylaşım, şiddeti yüceltmeye yönelik Twitter kurallarını ihlal etmiştir ancak Twitter, kamu yararının söz konusu olduğunu değerlendirdiğinden paylaşımı erişime açık bırakmıştır." ifadesi yer aldı.

Twitte Trump'a yasak koydu, öte yandan New York kentinde ‘yabancı’ ve ‘yasadışı’ kelimeleri yasaklandı

Trump, Minneapolis'teki olaylarla ilgili uyarı getirilen paylaşımında, "Bu eşkıyalar (protestocular), George Floyd'un anısını kirletiyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Az önce Minnesota Valisi Tim Waltz ile konuştum ve ordunun her şekilde yanlarında olduğunu söyledim. Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir. Teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Twitte Trump'a yasak koydu, öte yandan New York kentinde ‘yabancı’ ve ‘yasadışı’ kelimeleri yasaklandı

FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Twitte Trump'a yasak koydu, öte yandan New York kentinde ‘yabancı’ ve ‘yasadışı’ kelimeleri yasaklandı

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

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