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Siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesi ülkeyi karıştırdı! ABD 4 gündür yangın yeri

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 4. gününde de devam ediyor. Atlanta'da bulunan CNN kanalının ana merkez binası önünde eylem yapan göstericiler polisle çatıştı ve binanın giriş bölümüne hasar verdi. Kentucky'nin Louisville kentinde devam eden gösterilerde polis bir basın mensubuna plastik mermi attı.

30.05.2020 07:01 - Son Güncelleme: 30.05.2020 07:01
Siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesi ülkeyi karıştırdı! ABD 4 gündür yangın yeri

Floyd'un salı günü yaşamını yitirmesi ABD kamuoyunda gündemin en önemli maddesi haline geldi.

Dün ABD'nin farklı kentlerine de sıçrayan gösteriler hız kesmeden devam ederken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, birçok eyalette göstericilerle polislerin karşı karşıya geldiği görüldü.

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Siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesi ülkeyi karıştırdı! ABD 4 gündür yangın yeri

Olayların başlangıç noktası olan Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yerel saatle 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağına rağmen bazı bölgelerde göstericilerin sokakta eylemlerine devam ettiği anlar kameralara yansıdı. Kentin 5. bölgesindeki bir polis merkezinin etrafını saran göstericilerin binaya girmeye çalıştığı bildirildi.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesi ülkeyi karıştırdı! ABD 4 gündür yangın yeri

"Floyd için adalet", "nefes alamıyorum" ve "polis şiddetine hayır" gibi sloganlar atan göstericiler, Floyd'un ölümünde sorumluluğu olan tüm polislerin yargılanması taleplerini dile getirdi.

Kentte, gösterilerin hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesi ülkeyi karıştırdı! ABD 4 gündür yangın yeri

CNN MERKEZ BİNASI ÖNÜNDE GÖSTERİLER ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ
Öte yandan Atlanta kentinde bulunan Amerikan CNN kanalının merkez binası önünde toplanan yüzlerce gösterici polisle karşı karşıya gelirken, bazı göstericiler binanın girişindeki camları kırdı.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesi ülkeyi karıştırdı! ABD 4 gündür yangın yeri

Polisin göz yaşartıcı gazla karşılık verdiği göstericilerden bazıları binanın içine girmeye çalışırken gözaltına alındı. Polisle göstericiler arasındaki çatışma anları CNN tarafından uzun süre canlı olarak yayımlandı.

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