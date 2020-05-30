Siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesi ülkeyi karıştırdı! ABD 4 gündür yangın yeri
ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 4. gününde de devam ediyor. Atlanta'da bulunan CNN kanalının ana merkez binası önünde eylem yapan göstericiler polisle çatıştı ve binanın giriş bölümüne hasar verdi. Kentucky'nin Louisville kentinde devam eden gösterilerde polis bir basın mensubuna plastik mermi attı.
30.05.2020 07:01
- Son Güncelleme: 30.05.2020 07:01
Olayların başlangıç noktası olan Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yerel saatle 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağına rağmen bazı bölgelerde göstericilerin sokakta eylemlerine devam ettiği anlar kameralara yansıdı. Kentin 5. bölgesindeki bir polis merkezinin etrafını saran göstericilerin binaya girmeye çalıştığı bildirildi.
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