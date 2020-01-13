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İran’da rejim karşıtları sokakta! "Düşmanımız burada, yalan yere ABD diyorlar"

İran'ın başkenti Tahran'da, Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki olarak dün başlayan rejim karşıtı gösteriler bugün de devam etti. Gösterilerde, "Düşmanımız burada, yalan yere ABD diyorlar", "Diktatöre ölüm", "Bana fitneci deme, fitneci sensin" şeklinde sloganlar atıldı.

13.01.2020 00:29 - Son Güncelleme: 13.01.2020 00:29
İran’da rejim karşıtları sokakta! Düşmanımız burada, yalan yere ABD diyorlar

Başkentin önemli noktalarından Azadi Meydanı'nda düzenlenen rejim karşıtı gösterilerde, "Düşmanımız burada, yalan yere ABD diyorlar", "Diktatöre ölüm", "Bana fitneci deme, fitneci sensin" şeklinde sloganlar atıldı.

İran’da rejim karşıtları sokakta! Düşmanımız burada, yalan yere ABD diyorlar

Güvenlik güçleri ve Devrim Muhafızları, yoğun güvenlik önlemleri aldı ve göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttı. Güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalede bulundu, bazılarını darbetti.

İran’da rejim karşıtları sokakta! Düşmanımız burada, yalan yere ABD diyorlar

Polis ve Devrim Muhafızları'nın sert müdahalesi üzerine slogan atarak yolu kapatan göstericiler, uzun trafik kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Azadi Meydanı'na giden yollarda, gösteriler nedeniyle yoğunluk oluştu.

İran’da rejim karşıtları sokakta! Düşmanımız burada, yalan yere ABD diyorlar

Öte yandan eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi de gösterilere katılanlar arasındaydı.

İran’da rejim karşıtları sokakta! Düşmanımız burada, yalan yere ABD diyorlar

İRAN'DA NE OLMUŞTU?
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

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