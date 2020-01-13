İran’da rejim karşıtları sokakta! "Düşmanımız burada, yalan yere ABD diyorlar"

İran'ın başkenti Tahran'da, Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki olarak dün başlayan rejim karşıtı gösteriler bugün de devam etti. Gösterilerde, "Düşmanımız burada, yalan yere ABD diyorlar", "Diktatöre ölüm", "Bana fitneci deme, fitneci sensin" şeklinde sloganlar atıldı.

13.01.2020 00:29 - Son Güncelleme: 13.01.2020 00:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





