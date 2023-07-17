Dünya güne Kerç Köprüsü'ndeki patlamalarla uyandı! Kırım ve Rusya'yı bağlayan köprü kapatıldı! Ukrayna basınından bomba açıklama
Ukrayna Rusya savaşı devam ederken gözler yine Kerç Köprüsü'ne çevrildi. Ekim 2022'de de havaya uçurulan köprüde bu gece yarısı arka arkaya patlamalar oldu. Köprü araç trafiğine kapatılırken açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna medyası ise, özel bir operasyonla köprüye saldırı düzenlendiğini ve suyun üstünde ilerleyen insansız hava aracı kullanıldığını duyurdu.
Rus işgalinin sekizinci ayında Vladimir Putin'in 2014'te el koyduğu Kırım Yarımadası ile Rusya ana karasını birbirine bağlayan Kerç Köprüsü havaya uçurulduğunda, savaşta eşi benzeri olmayan bir meydan okuma yaşandı. Önceki aylarda Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı füzelerle batıran, limanlarda demirli Rus savaş gemilerine saldırılar düzenleyen Ukraynalılar, işgalcilere karşı en cüretkar hamlesini yaptı.
Rusya lideri Vladimir Putin'in en prestijli projesi olan Kerç Boğazı Köprüsü, Ukraynalılar arasında ise Kremlin'in işgalini sembolize eden 'nefret köprüsü' olarak biliniyordu. Putin'in 70'inci düğum gününden bir gün sonra, sabaha karşı onlarca kilometre uzaklıktan bir patlama duyuldu. Patlamayı gökyüzüne yükselen siyah dumanlar izledi. Köprünün bir bölümü Karadeniz sularına gömüldü, trenlerin geçtiği bölümde ise büyük bir yangın çıktı.
TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ
Ukraynalıların Kırım Köprüsü'nü hedef alması, Putin'i ciddi bir taktik değişikliğe itti. Rus ordusu, 8 Ekim 2022'den itibaren aylarca Ukrayna'nın kritik altyapı ve enerji tesislerini uzun menzilli füzelerle vurdu. Rus işgalcilerin füze yağmuru şehirleri harabeye dönen Ukraynalıların çok güç bir kış mevsimi geçirmesine yol açtı.
AÇILIŞINI PUTİN YAPTI
Kremlin medyası tarafından Rusya'nın dünya sahnesine dönüşünün sembollerinden biri olarak sunulan köprü, Mayıs 2018'de Moskova'nın gövde gösterisiyle açıldı. Rus lider Putin bizzat gelip açılışını yaptığı köprüdeki tören, Rus televizyonları tarafından canlı olarak yayınlandı.
19 kilometre uzunluğundaki köprünün üstündeki demiryolu hattı ise, yine Putin tarafından bir yıl sonra hizmete sunuldu. Vladimir Putin, 3,6 milyar dolara malolan köprü üzerinden geçen ilk yolcu treninin kaptan köşkünde de medyaya görüntü verdi.
GECE YARISI 03.04 VE 03.20
Rusya ana karası ile Kırım'ın sonsuza kadar birbirine bağlandığını sembolize eden Kerç Boğazı Köprüsü'nde ilk patlamadan tam dokuz ay sonra, bu gece yarısı yeni patlamalar oldu.
Yerel halk gece yarısı birden çok patlama duyduğunu söylüyor. Kırım haberleri veren yerel medya, gece yarısı 03:04 ve 03:20'de kilometrelerce uzaktan duyulan iki patlama gerçekleştiğini bildirdi.