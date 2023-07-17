Dünya güne Kerç Köprüsü’ndeki patlamalarla uyandı! Kırım ve Rusya’yı bağlayan köprü kapatıldı! Ukrayna basınından bomba açıklama

AÇILIŞINI PUTİN YAPTI

Kremlin medyası tarafından Rusya'nın dünya sahnesine dönüşünün sembollerinden biri olarak sunulan köprü, Mayıs 2018'de Moskova'nın gövde gösterisiyle açıldı. Rus lider Putin bizzat gelip açılışını yaptığı köprüdeki tören, Rus televizyonları tarafından canlı olarak yayınlandı.

19 kilometre uzunluğundaki köprünün üstündeki demiryolu hattı ise, yine Putin tarafından bir yıl sonra hizmete sunuldu. Vladimir Putin, 3,6 milyar dolara malolan köprü üzerinden geçen ilk yolcu treninin kaptan köşkünde de medyaya görüntü verdi.