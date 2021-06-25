Türkiye'nin yanı başında savaş an meselesi! Resmi TV buzlayıp yayınladı! 5 savaş gemisi, 2 denizaltı ve jetler...

Karadeniz'de Rusya'nın İngiliz gemisini topa tutması ile derinleşen gerilim devam ederken şimdi de Akdeniz'de dünyanın şok olacağı bir gelişme yaşandı. Putin'in uçak gemisinin önünü kesmek için attığı flaş adım çok konuşuldu. Görüntüleri yayınlayan resmi televizyon 5 savaş gemisi 2 denizaltı ve jetlerin Akdeniz'i sarsacağını duyurdu. Öte yandan yaşanan gerilim Türkiye'ye kuş uçuşu 50 kilometre mesafesinde! İşte detaylar…

25.06.2021 09:26 - Son Güncelleme: 25.06.2021 09:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





