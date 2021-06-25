Türkiye'nin yanı başında savaş an meselesi! Resmi TV buzlayıp yayınladı! 5 savaş gemisi, 2 denizaltı ve jetler...
Karadeniz'de Rusya'nın İngiliz gemisini topa tutması ile derinleşen gerilim devam ederken şimdi de Akdeniz'de dünyanın şok olacağı bir gelişme yaşandı. Putin'in uçak gemisinin önünü kesmek için attığı flaş adım çok konuşuldu. Görüntüleri yayınlayan resmi televizyon 5 savaş gemisi 2 denizaltı ve jetlerin Akdeniz'i sarsacağını duyurdu. Öte yandan yaşanan gerilim Türkiye'ye kuş uçuşu 50 kilometre mesafesinde! İşte detaylar…
25.06.2021 09:26
- Son Güncelleme: 25.06.2021 09:26
Karadeniz'de Kırım açıklarından geçen İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açarak dünyayı alt üst eden Rusya, bir gün sonra bu kez Akdeniz'den yeni görüntüleri ekrana getirdi.
İngiltere'ye ait HMS Defender savaş gemisi, Ukrayna'nın Odesa limanını ziyaret ettikten sonra Karadeniz'e açıldı. Rota, Karadeniz'in en doğusunda yer alan Gürcistan'dı.
Gemi, Rusya lideri Vladimir Putin'in 2014'te el koyduğu ancak uluslararası toplum tarafından Ukrayna'ya ait olarak kabul edilen Kırım'ın açıklarına geldiğinde gerilim yükseldi.
Rus savaş gemileri ve jetlerinin HMS Defender'ın peşine takılması uzun sürmedi. Gemideki BBC muhabiri Jonathan Beale, HMS Defender'ın Odesa'dan ayrılmasıyla Rusların takibe başladığını bildiriyor.
Rus ordusu, kendi kara suları saydığı bölgede seyreden İngiliz savaş gemisine Kırım'ın 12 kilometre açığında önce sahil güvenlik gemileriyle yaklaştı. Hemen ardından jetler geminin üstünden geçti.