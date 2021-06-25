Koronavirüsün bir varyantı daha ortaya çıktı! DSÖ’den flaş açıklama! Bu kez kaynak…
Dünyanın 2 yıldır başına bela olan koronavirüs bitmek tükenmek bilmiyor. Ülkeler koronavirüsü aşılar ile baskılamaya çalışırken birçok yeni varyantı ortaya çıkıyor. Delta varyantı, delta plus varyantı derken şimdi de Lambda varyantı ortaya çıktı. DSÖ Lambda varyantını "gözlem altında olanlar" kategorisine aldı. Öte yandan Lambda varyantının merkezini de açıkladı. İşte detaylar...
25.06.2021 09:54
- Son Güncelleme: 25.06.2021 09:54
Dünya Sağlık Örgütü Viral Hastalıklar Uzmanı Dr. Jairo Méndez-Rico, Deutche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Lambda varyantının daha agresif olduğuna dair bir kanıt yok. Daha yüksek bir enfeksiyon oranı olasılığı olmasına rağmen, Gama veya Delta varyantları ile karşılaştırmak için henüz yeterince güvenilir çalışmalarımız bulunmuyor" dedi.