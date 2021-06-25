Koronavirüsün bir varyantı daha ortaya çıktı! DSÖ’den flaş açıklama! Bu kez kaynak…

Dünya Sağlık Örgütü Viral Hastalıklar Uzmanı Dr. Jairo Méndez-Rico, Deutche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Lambda varyantının daha agresif olduğuna dair bir kanıt yok. Daha yüksek bir enfeksiyon oranı olasılığı olmasına rağmen, Gama veya Delta varyantları ile karşılaştırmak için henüz yeterince güvenilir çalışmalarımız bulunmuyor" dedi.