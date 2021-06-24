Karadeniz'de savaş an meselesi! İlk görüntüler geldi! Rus medyasından İngiliz savaş gemisi hakkında flaş iddia!
Dünya dün Karadeniz'de yaşanan Rusya-İngiltere gerilimine kilitlendi. Rusya İngiliz savaş gemisine önce ateş açtı sonra gemi güzergahına bomba bıraktı. Rusya'nın İngiltere'yi hedef almasının detayları ortaya çıktı. Orduya ait resmi televizyonda yeni görüntüler yayınlanırken Rus medyası ise, İngiliz gemisinin bir 'provokasyon'a giriştiğini savunup Ukrayna askerlerinin de HMS Defender'da olduğunu ileri sürdü.
24.06.2021 10:08
- Son Güncelleme: 24.06.2021 10:08