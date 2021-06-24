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Karadeniz'de savaş an meselesi! İlk görüntüler geldi! Rus medyasından İngiliz savaş gemisi hakkında flaş iddia!

Dünya dün Karadeniz'de yaşanan Rusya-İngiltere gerilimine kilitlendi. Rusya İngiliz savaş gemisine önce ateş açtı sonra gemi güzergahına bomba bıraktı. Rusya'nın İngiltere'yi hedef almasının detayları ortaya çıktı. Orduya ait resmi televizyonda yeni görüntüler yayınlanırken Rus medyası ise, İngiliz gemisinin bir 'provokasyon'a giriştiğini savunup Ukrayna askerlerinin de HMS Defender'da olduğunu ileri sürdü.

24.06.2021 10:08 - Son Güncelleme: 24.06.2021 10:08
Karadeniz'de savaş an meselesi! İlk görüntüler geldi! Rus medyasından İngiliz savaş gemisi hakkında flaş iddia!

Karadeniz'de Rus gemileri ve jetlerinin İngiliz savaş gemisi HMS Defender'ı hedef almasının detayları ortaya çıktı. Orduya ait resmi televizyon yeni görüntüler yayınladı, savaş gemisindeki gazeteciler yaşananları yazdı.

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Karadeniz'de savaş an meselesi! İlk görüntüler geldi! Rus medyasından İngiliz savaş gemisi hakkında flaş iddia!

İstanbul Boğazı'ndan 14 Haziran tarihinde geçip Karadeniz'e açılan HMS Defender'ın yanında Hollanda'ya ait savaş gemisi Everstsen vardı. Gemiler Karadeniz'de ABD'ye ait USS Laboon'la buluştu.

Karadeniz'de savaş an meselesi! İlk görüntüler geldi! Rus medyasından İngiliz savaş gemisi hakkında flaş iddia!

Romanya açıklarında tatbikatlara katılan, Ukrayna'ya ait limanları ziyaret eden HMS Defender, 24 Haziran tarihinde Gürcistan'a doğru seyrederken Sivastopol açıklarında kıyamet koptu.

Karadeniz'de savaş an meselesi! İlk görüntüler geldi! Rus medyasından İngiliz savaş gemisi hakkında flaş iddia!

YER: FIOLENT BURNU
Rus ordusu, Rusya lideri Vladimir Putin'in 2014'te el koyduğu Kırım'ın güney ucunda yer alan Fiolent Burnu yakınlarında İngiliz savaş gemisinin peşine hem gemiler hem de savaş uçaklarıyla takıldı.

Karadeniz'de savaş an meselesi! İlk görüntüler geldi! Rus medyasından İngiliz savaş gemisi hakkında flaş iddia!

Rusya Savunma Bakanlığı, HMS Defender'ın yaklaşık üç kilometre karasularını ihlal ettiğini savunarak önce gemilerden uyarı atışı yapıldığını, ardından da bir jetin havalandığını duyurdu.