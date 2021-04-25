Türkiye'yi hedef alarak 1915 olaylarına 'soykırım' diyen Biden'a hatırlatma! İşte geçmişten günümüze ABD'nin yaptığı katliamlar!
ABD Başkanı Joe Biden bir skandala imza atarak 1915 olayları için 'soykırım' dedi. Haddini aşan açıklamaya karşı Türkiye tek yürek olup Biden'e tepki üstüne tepki gösterdi. Ancak Türkiye'yi hedefe alan Biden ABD'nin kanlı tarihini unuttu. ABD'nin geçmişi soykırımlarla dolu. İşte geçmişten günümüze ABD'nin tarih boyunca yaptığı soykırımlar…
25.04.2021 11:25
- Son Güncelleme: 25.04.2021 11:25
Amerika kıtasının keşfedildiği süreçte 70 milyon Kızılderili kendi topraklarında katledildi. ABD bu katliamlar üzerine kuruldu.
16'ncı yüzyılla 19'uncu yüzyılın ortalarına kadar toplamda 15 milyon Afrikalı köleleştirilerek Amerika Kıtası'na getirildi. Otuz beş milyon Afrikalı işkence ve kötü muamele neticesinde hayatını kaybetti.
ABD, 1945 yılında Japonya'ya iki atom bombası atarak 350 bin kişinin ölmesine ve binlerce insanın da sakat kalmasına sebep oldu.
1945 senesinde Almanya'nın Saksonya Eyaleti'nin başkenti olan Dresden kentine üç gün süreyle havadan bomba yağdıran ABD, çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu 200 bin kişiyi öldürdü.
1950'de Amerikan savaş uçakları tarafından üç sene boyunca bombalanan Kuzey Kore'de dört milyona yakın insan öldü.