RAMAZAN İMSAKİYE
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Hindistan'da koronavirüs krizi! Artan vaka sayıları nedeniyle cesetler yakılıyor oksijen tankları trenlerle taşınıyor

Hindistan'da koronavirüsün yeni mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle sağlık sistemi çökme aşamasına geldi. Ülkede can kayıplarındaki artışlar nedeniyle ölüler açık havada yakılıyor. Başkent Delhi'de 25 koronavirüs hastasının yeterli oksijen sağlanamadığı için yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülke çapında başlatılan uygulama kapsamında, trenlerle birçok eyalete oksijen tankları taşınıyor.

24.04.2021 12:31 - Son Güncelleme: 24.04.2021 12:31
Hindistan'da koronavirüs krizi! Artan vaka sayıları nedeniyle cesetler yakılıyor oksijen tankları trenlerle taşınıyor

Hindistan'da yeni mutasyonun ortaya çıkmasının ardından yükselen vaka sayıları, sağlık sistemini çökme aşamasına getirdi. Ülkenin batısı, kuzeyi ve merkezindeki birçok hastane, oksijen tanklarının azaldığını duyururken, başkent Delhi'de 25 koronavirüs hastasının yeterli oksijen sağlanamadığı için yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülke çapında başlatılan uygulama kapsamında, trenlerle birçok eyalete oksijen tankları taşınıyor.

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Hindistan'da koronavirüs krizi! Artan vaka sayıları nedeniyle cesetler yakılıyor oksijen tankları trenlerle taşınıyor

Tüm dünyada yaşamı olumsuz etkilen koronavirüs salgını, Hindistan'ın sağlık sisteminin çökme aşamasına gelmesine neden oldu. Ülkede günlük tespit edilen vaka sayıları 350 binlere yaklaştı ve milyonlarca ağır hasta, hastaneleri doldurdu.

Hindistan'da koronavirüs krizi! Artan vaka sayıları nedeniyle cesetler yakılıyor oksijen tankları trenlerle taşınıyor

Ülkenin batısındaki Gucarat, Maharaştra eyaletleri, kuzeyindeki Haryana eyaleti ve merkezindeki Madya Pradeş eyaletindeki hastaneler, oksijen tanklarının tamamen tükenmek üzere olduğunu duyurdu. Başkent Delhi'deki Sir Ganga Ram Hastanesi'nde ise Cuma günü 25 hastanın yeterli oksijen sağlanamadığı için hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan'da koronavirüs krizi! Artan vaka sayıları nedeniyle cesetler yakılıyor oksijen tankları trenlerle taşınıyor

Hastane yetkilileri acil yardım çağrısında bulunarak 60 hastanın daha ölmek üzere olduğunu duyurdu. Oksijen tankı, gece saatlerinde hastaneye ulaştırıldı.

Hindistan'da koronavirüs krizi! Artan vaka sayıları nedeniyle cesetler yakılıyor oksijen tankları trenlerle taşınıyor

TRENLERLE OKSİJEN TAŞINIYOR
Hastanelerde oksijen tanklarındaki azalma, ülkenin Demiryolu Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Ülke çapında başlatılan uygulama kapsamında, trenlerle birçok eyalete oksijen tankları taşınıyor.