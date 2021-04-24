Hindistan'da koronavirüs krizi! Artan vaka sayıları nedeniyle cesetler yakılıyor oksijen tankları trenlerle taşınıyor

Ülkenin batısındaki Gucarat, Maharaştra eyaletleri, kuzeyindeki Haryana eyaleti ve merkezindeki Madya Pradeş eyaletindeki hastaneler, oksijen tanklarının tamamen tükenmek üzere olduğunu duyurdu. Başkent Delhi'deki Sir Ganga Ram Hastanesi'nde ise Cuma günü 25 hastanın yeterli oksijen sağlanamadığı için hayatını kaybettiği açıklandı.