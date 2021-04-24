Hindistan'da koronavirüs krizi! Artan vaka sayıları nedeniyle cesetler yakılıyor oksijen tankları trenlerle taşınıyor
Hindistan'da koronavirüsün yeni mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle sağlık sistemi çökme aşamasına geldi. Ülkede can kayıplarındaki artışlar nedeniyle ölüler açık havada yakılıyor. Başkent Delhi'de 25 koronavirüs hastasının yeterli oksijen sağlanamadığı için yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülke çapında başlatılan uygulama kapsamında, trenlerle birçok eyalete oksijen tankları taşınıyor.
Hindistan'da yeni mutasyonun ortaya çıkmasının ardından yükselen vaka sayıları, sağlık sistemini çökme aşamasına getirdi. Ülkenin batısı, kuzeyi ve merkezindeki birçok hastane, oksijen tanklarının azaldığını duyururken, başkent Delhi'de 25 koronavirüs hastasının yeterli oksijen sağlanamadığı için yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülke çapında başlatılan uygulama kapsamında, trenlerle birçok eyalete oksijen tankları taşınıyor.
Ülkenin batısındaki Gucarat, Maharaştra eyaletleri, kuzeyindeki Haryana eyaleti ve merkezindeki Madya Pradeş eyaletindeki hastaneler, oksijen tanklarının tamamen tükenmek üzere olduğunu duyurdu. Başkent Delhi'deki Sir Ganga Ram Hastanesi'nde ise Cuma günü 25 hastanın yeterli oksijen sağlanamadığı için hayatını kaybettiği açıklandı.