NASA yayınladı dünya şoka uğradı! Kızıl Gezegen'de kuş mu yaşıyor?

Son yıllarda Mars üzerinde yapılan çalışmaların sayısı artıyor. Her gelen sonuç tüm dünyayı heyecanlandırıyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı, NASA'nın Mars keşif aracı Curiosity, 2012 yılından bu yana Kızıl Gezegen'in Gale Krateri bölgesinde araştırma yapıyor. Ve gelen görüntüler he seferin çok konuşuluyor. İşte onlardan biri daha. Kızıl Gezegen Mars yüzeyinde görüntülenen uçan cisim tartışma yarattı.

09.07.2019 10:12 - Son Güncelleme: 09.07.2019 10:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





