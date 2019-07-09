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NASA yayınladı dünya şoka uğradı! Kızıl Gezegen'de kuş mu yaşıyor?

Son yıllarda Mars üzerinde yapılan çalışmaların sayısı artıyor. Her gelen sonuç tüm dünyayı heyecanlandırıyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı, NASA'nın Mars keşif aracı Curiosity, 2012 yılından bu yana Kızıl Gezegen'in Gale Krateri bölgesinde araştırma yapıyor. Ve gelen görüntüler he seferin çok konuşuluyor. İşte onlardan biri daha. Kızıl Gezegen Mars yüzeyinde görüntülenen uçan cisim tartışma yarattı.

09.07.2019 10:12 - Son Güncelleme: 09.07.2019 10:23
NASA yayınladı dünya şoka uğradı! Kızıl Gezegen'de kuş mu yaşıyor?

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Mars keşif aracı Curiosity, 2012 yılından bu yana Kızıl Gezegen'in Gale Krateri bölgesinde araştırma yapıyor.

NASA yayınladı dünya şoka uğradı! Kızıl Gezegen'de kuş mu yaşıyor?

Gezginci robot, Mars iklimi, coğrafyası ve gezegendeki olası yaşamın izlerini araştırıyor.

NASA yayınladı dünya şoka uğradı! Kızıl Gezegen'de kuş mu yaşıyor?

Curiosity'nin Kızıl Gezegen'de kaydettiği bazı görüntüler zaman zaman tartışmaları da beraberinde getiriyor.

NASA yayınladı dünya şoka uğradı! Kızıl Gezegen'de kuş mu yaşıyor?

Ünlü komplo teorisyeni Scott C Waring, gezginci robotun Mars'ta görüntülediği bir fotoğrafa dikkat çekti.

NASA yayınladı dünya şoka uğradı! Kızıl Gezegen'de kuş mu yaşıyor?

Waring, blog sitesi tdatabase.com'da gezginci robot tarafından geçtiğimiz hafta kayda alınan tartışmalı bir Mars fotoğrafı yayınladı.

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