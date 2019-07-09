Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler harekete hazır! S-400'ler ne zaman gelecek? 09.07.2019 10:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Bosna Hersek ziyareti öncesinde yaptığı açıklamasında S-400'lerin teslimatı konusunda bir sorun olmadığını söyledi. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'ye Rusya yapımı S-400 savunma sistemi gönderilmesini içeren anlaşmanın, uygulama aşamasında olduğunu duyurdu. Kremlin Sözcüsü Peskov söz konusu sistemin Türkiye'ye sevkiyatının hangi aşamada olduğuna ilişkin ise net bilgi vermedi. Geçtiğimiz Pazar günü hava ve füze savunma sistemlerinin 2 kargo uçağına yükleneceği duyurulmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre S-400'lerin Türkiye'ye teslimatına flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'ye gelecek S-400'leri taşıyan uçakların, bugün Rusya'nın Tver (Levsky) şehrinden kalkış yapacağı belirtiliyor.