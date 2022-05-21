Google'ın Avrupa'daki telif kararı sonrası uzmanlardan flaş yorum: "Türkiye dijital telif yasası çıkarmalı"
Son dakika haberi! Arama motoru Google'ın Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etmesinin ardından benzer bir sistemin Türkiye'de de uygulanması gerektiğinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. İnternetten yapılan her aramadan gelir elde eden Google, Türkiye'de telif yasası imzaladığı zaman haber ve içerikler için medya kuruluşlarına ödemeler yapacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan Türkiye'nin de telif konusunda harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.
21.05.2022 14:27 - Son Güncelleme: 21.05.2022 14:35
300'DEN FAZLA MECRA...
Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal konuyla ilgili açıklama yaparak, "Şu ana kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla yerel, lokal ve sektörel medya kuruluşuyla anlaşma imzaladık" sözlerine yer verdi.
Aynı zamanda platformun diğer medya kuruluşlarının da ödeme sistemine dahil olması için süreci kolaylaştıracak bir düzen geliştireceğini kaydetti.