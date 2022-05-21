Google'ın Avrupa'daki telif kararı sonrası uzmanlardan flaş yorum: "Türkiye dijital telif yasası çıkarmalı"

300'DEN FAZLA MECRA...

Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal konuyla ilgili açıklama yaparak, "Şu ana kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla yerel, lokal ve sektörel medya kuruluşuyla anlaşma imzaladık" sözlerine yer verdi.



Aynı zamanda platformun diğer medya kuruluşlarının da ödeme sistemine dahil olması için süreci kolaylaştıracak bir düzen geliştireceğini kaydetti.