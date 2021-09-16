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Haberler Dünya Türkiye’nin droneları İtalyan basınında! SİHA’lardan böyle bahsettiler: Türkiye’nin F-35 cevabı!

Türkiye’nin droneları İtalyan basınında! SİHA’lardan böyle bahsettiler: Türkiye’nin F-35 cevabı!

Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki başarıları ile dünyanın gözünü kendisine çeviren Türk SİHA'ları son olarak İtalyan basınında yer aldı. İtalyan gazete L'Antidiplomatico, Türk savunma sanayisinin yükseliğini söylerken SİHA'lardan 'oyun değiştirici' olarak bahsetti. Öte yandan L'Antidiplomatico, Türk SİHA'ları için "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına cevabı" dedi.

16.09.2021 16:36 - Son Güncelleme: 16.09.2021 16:36
Türkiye’nin droneları İtalyan basınında! SİHA’lardan böyle bahsettiler: Türkiye’nin F-35 cevabı!

Siyaset haberleriyle öne çıkan İtalyan L'Antidiplomatico adlı gazetede, Türkiye'nin drone sistemlerine geniş olarak yer veren ve övgüyle bahseden bir haber yayınlandı.

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Türkiye’nin droneları İtalyan basınında! SİHA’lardan böyle bahsettiler: Türkiye’nin F-35 cevabı!

Türkiye'nin Rusya'nın ürettiği S-400 sistemlerini satın aldığı için Amerika Birleşik Devletleri tarafından F-35 programından çıkarıldığını hatırlatan haberde, Türkiye'nin ordusunu güçlendirmek için gerekli teçhizatı üretmek için daha fazla çaba sarf ettiği ve böylece dışa bağımlılığını azaltarak kendi kendine yettiği ifade edildi.

Türkiye’nin droneları İtalyan basınında! SİHA’lardan böyle bahsettiler: Türkiye’nin F-35 cevabı!

"Bayraktar'dan Rusya ile iş birliğine... Türkiye'nın F-35 programından çıkarılmasına cevabı" başlıklı haberde son 10 yılda çok fazla şeyin değiştiği ve pek çok gözlemciye göre Ankara'nın çok yakında bir silah ihracatçısı olabileceği yazıldı.

Türkiye’nin droneları İtalyan basınında! SİHA’lardan böyle bahsettiler: Türkiye’nin F-35 cevabı!

Haberde, "15. Uluslararası Savunma Fuarı (IDEF 2021), özel zırhlı araçlardan güdümlü füzelere ve insansız hava araçlarına kadar Türk savunma sanayisinin en son gelişmelerini gösteren en son durak oldu." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin droneları İtalyan basınında! SİHA’lardan böyle bahsettiler: Türkiye’nin F-35 cevabı!

Türkiye'nin İHA'larının artık tüm dünyada çok iyi bilindiğinin altını çizen haberde, SİHA'lar savaşın seyri için 'oyun değiştirici' olarak tanımlandı.

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