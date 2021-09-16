Türkiye’nin droneları İtalyan basınında! SİHA’lardan böyle bahsettiler: Türkiye’nin F-35 cevabı!
Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki başarıları ile dünyanın gözünü kendisine çeviren Türk SİHA'ları son olarak İtalyan basınında yer aldı. İtalyan gazete L'Antidiplomatico, Türk savunma sanayisinin yükseliğini söylerken SİHA'lardan 'oyun değiştirici' olarak bahsetti. Öte yandan L'Antidiplomatico, Türk SİHA'ları için "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına cevabı" dedi.
16.09.2021 16:36
- Son Güncelleme: 16.09.2021 16:36
Siyaset haberleriyle öne çıkan İtalyan L'Antidiplomatico adlı gazetede, Türkiye'nin drone sistemlerine geniş olarak yer veren ve övgüyle bahseden bir haber yayınlandı.
Türkiye'nin Rusya'nın ürettiği S-400 sistemlerini satın aldığı için Amerika Birleşik Devletleri tarafından F-35 programından çıkarıldığını hatırlatan haberde, Türkiye'nin ordusunu güçlendirmek için gerekli teçhizatı üretmek için daha fazla çaba sarf ettiği ve böylece dışa bağımlılığını azaltarak kendi kendine yettiği ifade edildi.
Türkiye'nin İHA'larının artık tüm dünyada çok iyi bilindiğinin altını çizen haberde, SİHA'lar savaşın seyri için 'oyun değiştirici' olarak tanımlandı.