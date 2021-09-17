Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen astronotlardan ilk fotoğraflar paylaşıldı
Elon Musk'ın şirketi SpaceX 4 "amatör astronotu" yörüngeye gönderdi. Milyarder iş adamı Jared Isaacman'in yanı sıra Hayley Arceneaux (29), Sian Proctor (51) ve Chris Sembroski'nin (42) yer aldığı Dragon kapsülü ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. ABD'nin uzay programını yöneten NASA'nın uzay taşımacılığından sorumlu SpaceX tarafından uzaya gönderilen ve tamamı sivillerden oluşan astronotlardan ilk görseller paylaşıldı.
17.09.2021 10:07
- Son Güncelleme: 17.09.2021 10:09
NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden tarihte ilk defa tamamı sivillerden oluşan astronotlar, Inspiration 4 (Esinlenme 4) misyonu çerçevesinde Dünya'nın yörüngesine ulaştı.