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Haberler Dünya Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen astronotlardan ilk fotoğraflar paylaşıldı

Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen astronotlardan ilk fotoğraflar paylaşıldı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX 4 "amatör astronotu" yörüngeye gönderdi. Milyarder iş adamı Jared Isaacman'in yanı sıra Hayley Arceneaux (29), Sian Proctor (51) ve Chris Sembroski'nin (42) yer aldığı Dragon kapsülü ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. ABD'nin uzay programını yöneten NASA'nın uzay taşımacılığından sorumlu SpaceX tarafından uzaya gönderilen ve tamamı sivillerden oluşan astronotlardan ilk görseller paylaşıldı.

17.09.2021 10:07 - Son Güncelleme: 17.09.2021 10:09
Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen astronotlardan ilk fotoğraflar paylaşıldı

NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden tarihte ilk defa tamamı sivillerden oluşan astronotlar, Inspiration 4 (Esinlenme 4) misyonu çerçevesinde Dünya'nın yörüngesine ulaştı.

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Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen astronotlardan ilk fotoğraflar paylaşıldı

3 günlük uzay yolculuğu kapsamında 'uzay turistleri' olarak adlandırılan ekipten, ilk görseller paylaşıldı.

Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen astronotlardan ilk fotoğraflar paylaşıldı

Astronotların, Dünya yörüngesindeki seyahatlerinin sonunda ABD'nin Florida kıyılarına inmesi planlanıyor.

Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen astronotlardan ilk fotoğraflar paylaşıldı

Her 90 dakikada Dünya etrafında bir tur atacakları ifade edildi.

Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen astronotlardan ilk fotoğraflar paylaşıldı

Kapsülün kontrolü otomatik olarak dünyadan sağlansa da beklenmedik bir duruma karşı, amatör astronotlar uçuş öncesi yaklaşık 6 aylık bir eğitimden geçti.

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