Savaşa ramak kaldı! Dünya bunu konuşuyor! ABD Başkanı Joe Biden’dan Çin’e karşı 3’lü nükleer ittifakı!

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptıkları, nükleer enerjili denizaltı inşası da dahil olmak üzere savunma alanında ileri teknolojilerin paylaşılacağı özel güvenlik anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.