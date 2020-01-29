Çin'de insanüstü çaba! Yapımına 48 saat önce başlanan koronavirüs hastanesi açıldı
Çin'de olağanüstü durum ilan edilip yapımına başlanan koronavirüs hastanesi, sadece 48 saatte tamamlandı. Hastane ölümcül virüsün merkezi olduğu düşünülen Vuhan'dan sonra virüsten en çok etkilenen Huanggang şehrinde inşa edildi. İşte hastaneden ilk kareler...
29.01.2020 16:43
- Son Güncelleme: 29.01.2020 16:45
Çin'in virüs mücadelesi son sürat devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Virüsün merkezi olduğu düşünülen Wuhan'dan sonra virüsten en çok etkilenen Huanggang şehrinde Çin'in ilk coronavirüsü acil durum binası inşa edildi ve inşa yalnızca iki gün sürdü...
Wuhan'ın 75 kilometre güney batısında yer alan Huanggang, yaklaşık 7.5 milyonluk bir nüfusa sahip ve coronavirüsü tarafından en sert şekilde vurulmuş durumda. Huanggang da Wuhan ile aynı gün karantinaya alınmıştı.
Yerel saatle 10:30'da bir grup coronavirüsü hastası yeni hastaneye sevk edildi. Çin hükümeti coronavirüsü ile mücadele için Wuhan'da 2, Zhengzhou da ise 1 hastane daha inşa ediyor.
Yaşamı tehdit eden virüsün şu ana kadar Çin'de 131 kişinin ölümüne neden olduğu biliniyor. Dün Almanya virüsün ülkeye girdiğini duyurmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri ise virüsten etkilendiğini açıklayan son ülke oldu.