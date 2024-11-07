Trump’ın zaferi dünya liderleri için ne ifade ediyor? Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Başkan Erdoğan, Putin, Macron…

Donald Trump 5 Kasım başkanlık seçiminde 47. ABD başkanı seçildi. Trump'ın zaferinin ardından dünya liderlerinden de tek tek tebrik mesajları geldi. ABD haber ajansı Bloomberg ise Trump'ın zaferinin ardından kazananları ve kaybedenleri yazdı. "Trump dünyasında kimin dost, kimin düşman olarak değerlendirileceğine bir bakalım." diyen Bloomberg, ABD'nin yeni döneminde uluslararası ilişkileri değerlendirdi.

RUSYA! PUTİN İÇİN FIRSAT Bloomberg'e göre Putin Trump'ın geri Ukrayna'da daha fazla kazanım elde etmek için bir fırsat olarak görüyor. Göreve gelen ABD başkanının NATO müttefiklerinin birliğini zorlaması ve "Önce Amerika" politikasıyla Ukrayna'ya yönelik yardımı bitirmesi bekleniyor.