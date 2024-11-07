Trump’ın zaferi dünya liderleri için ne ifade ediyor? Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Başkan Erdoğan, Putin, Macron…

Donald Trump 5 Kasım başkanlık seçiminde 47. ABD başkanı seçildi. Trump'ın zaferinin ardından dünya liderlerinden de tek tek tebrik mesajları geldi. ABD haber ajansı Bloomberg ise Trump'ın zaferinin ardından kazananları ve kaybedenleri yazdı.
"Trump dünyasında kimin dost, kimin düşman olarak değerlendirileceğine bir bakalım." diyen Bloomberg, ABD'nin yeni döneminde uluslararası ilişkileri değerlendirdi.
RUSYA! PUTİN İÇİN FIRSAT
Bloomberg'e göre Putin Trump'ın geri Ukrayna'da daha fazla kazanım elde etmek için bir fırsat olarak görüyor. Göreve gelen ABD başkanının NATO müttefiklerinin birliğini zorlaması ve "Önce Amerika" politikasıyla Ukrayna'ya yönelik yardımı bitirmesi bekleniyor.
ABD KÖRFEZ'E YÖNELİYOR: MUHAMMED BİN SELMAN
Suudi Arabistan Kralı Muhammed bin Selman'a dikkat çeken Bloomberg, Selman'ın Trump'ın zaferini ABD ile önemli bir güvenlik paktını güvence altına almak için uzun süredir durdurulan çabaları yeniden canlandırma fırsatı göreceğini belirtti.
İsrail ile bir dizi Arap devleti arasında diplomatik bağları açan İbrahim Anlaşmaları'nı hazırlayan ekibin başındaki Trump'ın, bunu Suudi Arabistan'a genişletmeye çalışacağını belirtiyor.