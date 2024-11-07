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Trump’ın zaferi dünya liderleri için ne ifade ediyor? Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Başkan Erdoğan, Putin, Macron…

Donald Trump'ın 47. ABD başkanı seçilmesinin ardından dünya liderlerinin ABD ile ilişkilerinin nasıl değişeceği merak konusu oldu. ABD haber ajansı Bloomberg ise Trump'ın zaferinin ardından kazananları ve kaybedenleri yazdı. "Trump dünyasında kimin dost, kimin düşman olarak değerlendirileceğine bir bakalım." diyen Bloomberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a liderlerin Trump ile olası ilişkilerini tek tek değerlendirdi. İşte, Trump'ın zaferine bahis oynayanlar ve ilk günden cephe alanlar...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 18:02 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 19:04
Trump’ın zaferi dünya liderleri için ne ifade ediyor? Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Başkan Erdoğan, Putin, Macron…

Donald Trump 5 Kasım başkanlık seçiminde 47. ABD başkanı seçildi. Trump'ın zaferinin ardından dünya liderlerinden de tek tek tebrik mesajları geldi. ABD haber ajansı Bloomberg ise Trump'ın zaferinin ardından kazananları ve kaybedenleri yazdı.

"Trump dünyasında kimin dost, kimin düşman olarak değerlendirileceğine bir bakalım." diyen Bloomberg, ABD'nin yeni döneminde uluslararası ilişkileri değerlendirdi.

Trump’ın zaferi dünya liderleri için ne ifade ediyor? Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Başkan Erdoğan, Putin, Macron…

RUSYA! PUTİN İÇİN FIRSAT

Bloomberg'e göre Putin Trump'ın geri Ukrayna'da daha fazla kazanım elde etmek için bir fırsat olarak görüyor. Göreve gelen ABD başkanının NATO müttefiklerinin birliğini zorlaması ve "Önce Amerika" politikasıyla Ukrayna'ya yönelik yardımı bitirmesi bekleniyor.

Trump’ın zaferi dünya liderleri için ne ifade ediyor? Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Başkan Erdoğan, Putin, Macron…

ABD KÖRFEZ'E YÖNELİYOR: MUHAMMED BİN SELMAN

Suudi Arabistan Kralı Muhammed bin Selman'a dikkat çeken Bloomberg, Selman'ın Trump'ın zaferini ABD ile önemli bir güvenlik paktını güvence altına almak için uzun süredir durdurulan çabaları yeniden canlandırma fırsatı göreceğini belirtti.

İsrail ile bir dizi Arap devleti arasında diplomatik bağları açan İbrahim Anlaşmaları'nı hazırlayan ekibin başındaki Trump'ın, bunu Suudi Arabistan'a genişletmeye çalışacağını belirtiyor.

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