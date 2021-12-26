Türkiye’de Omicron varyantı yayılıyor! Omicron varyantının bir belirtisi daha ortaya çıktı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Omicron varyantının giderek yayıldığını açıklamıştı. Koca, yeni vakaların yüzde 10'unun Omicron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı. İngiltere'de yapılan araştırmada Omicron'un öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi bilinen semptomlarının arasına yenisini ekledi.
26.12.2021 14:19
- Son Güncelleme: 26.12.2021 14:19
Bununla birlikte, şimdiye kadar Omicron'un, corona virüsün önceki versiyonlarına kıyasla az şiddetli semptomlara neden olduğu düşünüldü.
Ancak, çalışma, Omicron varyantının neden olduğu yeni bir Covid-19 semptomu ortaya çıkardı: şiddetli gece terlemeleri.
Omicron varyantı, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, İngiltere'deki bilim insanları, semptomların soğuk algınlığı semptomları ile eşleştiğini açıkladı. Ayrıca İngiliz hükümetini Covid-19 hastalığına ilişkin halk sağlığı politikası kapsamında daha fazla sayıda semptom eklemeye çağırdılar.