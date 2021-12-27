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Türk kuşları Yunanistan'ın korkulu rüyası oldu! Akıncı İHA yüzünden olağanüstü toplandılar

Türk kuşları, Doğu Akdeniz'de sürekli olarak tahriklerde bulunan Yunanistan'ın korkulu rüyası haline geldi. Türkiye'nin AB ve NATO ülkelerine Türk İHA'ları satması sonrası Yunan siyasi ve askeri yetkililer bölgede etkinliğini artıran Türkiye'ye karşı Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda olağanüstü toplandı.

27.12.2021 13:44 - Son Güncelleme: 27.12.2021 13:44
Türk kuşları Yunanistan’ın korkulu rüyası oldu! Akıncı İHA yüzünden olağanüstü toplandılar

Türk İHA'ları Yunanistan'da paniğe yol açtı. Bayraktar TB2 ve Akıncı nedeniyle Yunanistan'da hareketli anlar yaşanıyor. Yunan kaynaklarına göre, önceki gün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda olağandışı bir görüşme gerçekleşti.

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Türk kuşları Yunanistan’ın korkulu rüyası oldu! Akıncı İHA yüzünden olağanüstü toplandılar

TÜRK İHA'LARINA KARŞI NELER YAPABİLECEKLERİNİ KONUŞTULAR
Star'ın haberine göre, Atina'da üst düzey askerlerin de katıldığı özel toplantıda, Türkiye'nin ürettiği İnsansız Hava Araçlarının askeri ve diplomatik boyutları ayrıntılı olarak ele alındı.

Türk kuşları Yunanistan’ın korkulu rüyası oldu! Akıncı İHA yüzünden olağanüstü toplandılar

Avrupa'da Türk İHA'sını satın alan ülkelerin listesi toplantıdaki maddelerin arasında yer aldı. Görüşmede Yunanistan'ın Türk İHA'sına karşı neler yapabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk kuşları Yunanistan’ın korkulu rüyası oldu! Akıncı İHA yüzünden olağanüstü toplandılar

ATİNA'DA "TÜRK İHA" PANİĞİ
Konuyu gündeme taşıyan Yunan basını, Türkiye'nin İHA vesilesiyle bazı AB ve NATO üyesi ülkelerle yakın ilişkiler içinde olduğunu ve Atina'nın "Türk İHA diplomasisine" karşı panzehir aradığını yazdı.

Türk kuşları Yunanistan’ın korkulu rüyası oldu! Akıncı İHA yüzünden olağanüstü toplandılar

Arnavutluk, Macaristan ve Polonya'nın Türk İHA'sı tedarik etmesinin Atina hükümetini endişelendirdiğini ifade eden Yunan basını, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne dikkat çekti. Haberde şu ifadeler yer aldı;

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