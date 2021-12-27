Türk kuşları Yunanistan’ın korkulu rüyası oldu! Akıncı İHA yüzünden olağanüstü toplandılar

Türk İHA'ları Yunanistan'da paniğe yol açtı. Bayraktar TB2 ve Akıncı nedeniyle Yunanistan'da hareketli anlar yaşanıyor. Yunan kaynaklarına göre, önceki gün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda olağandışı bir görüşme gerçekleşti.