Türk SİHA'larında bir ilk! Artık Avrupa'da üretiliyor!
Dünyanın özellikle Dağlık Karabağ'daki üstün başarının ardından dilinden düşürmediği Türk SİHA'larını birçok ülke askeri envanterine katmak için yarışa girdi. Söz konusu ülkelerden biri de Ukrayna. Rus Ria yayın organı ise, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ilk kez saldırı düzenlediği Ekim ayından bu yana gerçekleşen en önemli gelişmeyi sayfasına taşıdı. Buna göre, Ukrayna lideri Vladimir Zelensky'nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak Türk Bayraktar TB2 SİHA'ların ülkesinde üretilmeye başlandığını Focus'a söyledi.
26.12.2021 13:13
- Son Güncelleme: 26.12.2021 13:13
"Putin işgal emri verirse, Rus tankları 24 saatten kısa bir sürede Kiev'de olacak" diyen dergi, Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin bir hata olduğunu dile getirdi.
FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİ KARADENİZ'DE
Karadeniz'e açılan NATO üyesi Fransa'ya ait Auvergne fırkateyni ise, Romanya donanması ve F-16 savaş uçakları ile tatbikat yaptı. Birkaç kilometre ötede ise Rus savaş gemileri yer alıyordu.