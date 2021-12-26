Türk SİHA’larında bir ilk! Artık Avrupa’da üretiliyor!

FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİ KARADENİZ'DE

Karadeniz'e açılan NATO üyesi Fransa'ya ait Auvergne fırkateyni ise, Romanya donanması ve F-16 savaş uçakları ile tatbikat yaptı. Birkaç kilometre ötede ise Rus savaş gemileri yer alıyordu.