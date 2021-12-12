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Türkiye'de de görülmüştü! İşte Omicron'un ana belirtisi! 10 kişi'den 9'unda görüldü

Koronavirüsün Türkiye'de de görülen Omicron varyantı hakkında her geçen gün yeni bir bilgi geliyor. Omicron varyantını diğer varyantlardan ayıran ana belirti ortaya çıktı. Bu varyantı saptayan doktor olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr. Angelique Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıklamıştı.

12.12.2021 16:41 - Son Güncelleme: 12.12.2021 16:41
Türkiye’de de görülmüştü! İşte Omicron’un ana belirtisi! 10 kişi’den 9’unda görüldü

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) korkulan oldu, virüs bir kez daha mutasyon geçirdi.

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Türkiye’de de görülmüştü! İşte Omicron’un ana belirtisi! 10 kişi’den 9’unda görüldü

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Türkiye’de de görülmüştü! İşte Omicron’un ana belirtisi! 10 kişi’den 9’unda görüldü

Dün itibari ile Türkiye'de de görülen varyant ile ilgili bilim dünyasının araştırmaları sürüyor. ABD'de yapılan araştırma ile Omicron'daki ana semptom belirlendi.

Türkiye’de de görülmüştü! İşte Omicron’un ana belirtisi! 10 kişi’den 9’unda görüldü

HASTALARIN %89'UNDA GÖRÜLDÜ
ABD'li araştırmacılar söz konusu semptomun Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olduğunu ve vakaların yüzde 89'unda saptandığı bilgisini paylaştı.

Türkiye’de de görülmüştü! İşte Omicron’un ana belirtisi! 10 kişi’den 9’unda görüldü

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Omicron varyantındaki ana semptomun boğazda kaşıntı hissi ve ona eşlik eden kuru öksürük olduğunu belirlendi.

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