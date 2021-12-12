Ruslardan çarpıcı SİHA analizi: TB2’leri yok edecek silahınız yoksa endişelenmelisiniz!

'TÜRKLER BİRÇOK COĞRAFADA ETKİLİ OLMAK İSTİYOR'

Beş Türk İHA'sı geçtiğimiz hafta boyunca İdlib üzerinde keşif uçuşu yaptı. İran ve Ermenistan sınırındaki gökyüzünde ise iki Türk İHA'sı daha tetikte. Türkiye bir çok alanda etkili olmak istiyor ve Kuzey Afrika, Afganistan ve Orta Asya'ya kadar etki alanı kurmaya çabalıyor. Ve bunlar neo-Osmanlıcılık kavramına uyuyor.