Ruslardan çarpıcı SİHA analizi: TB2'leri yok edecek silahınız yoksa endişelenmelisiniz!
Gerek Dağlık Karabağ'da gerekse Libya'daki üstün başarıları ile dünya gündemini hala meşgul eden Türk SİHA'ları Rus'ların yakın markajında. Rusya merkezli TopWar'ın analizinde 'Türk TB2'ler, onları yok edecek silahları olmayan bütün ülkeleri endişelendirmeli' ifadeleri dikkat çekti.
Analizinde Bayraktar TB2'lere odaklanan Doğubilimci Yuri Marashev, savaş stratejisiyle ilgili olarak da 'Türkler herhangi bir bölgeyi ele geçirmek isteselerdi çoktan yaparlardı. Ancak böyle bir amaçları yok. Sadece mevcut sınırları içinde kendilerini oldukça rahat hissetmek istiyorlar.' ifadelerini kullandı.
Tüm dünya nefesini tutarak Rusya'nın Ukrayna ile savaşa girmesini beklerken, Türk Bayraktarları Ankara için çok hassas olan birçok noktada bir anda gözle görülür şekilde yoğunlaştı. Diğer ülkeler ise bu hareketlenmeye karşı çok net adımlar atamıyor.
'TÜRKLER BİRÇOK COĞRAFADA ETKİLİ OLMAK İSTİYOR'
Beş Türk İHA'sı geçtiğimiz hafta boyunca İdlib üzerinde keşif uçuşu yaptı. İran ve Ermenistan sınırındaki gökyüzünde ise iki Türk İHA'sı daha tetikte. Türkiye bir çok alanda etkili olmak istiyor ve Kuzey Afrika, Afganistan ve Orta Asya'ya kadar etki alanı kurmaya çabalıyor. Ve bunlar neo-Osmanlıcılık kavramına uyuyor.