Cinsel ilişki tarikatı davasında dehşete düşüren ifadeler! Sapık milyarder Jeffrey Epstein ağına düşürdü: Defalarca tecavüze uğradım

Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok konuşulan konuların başında gelen cinsel ilişki tarikatı olayının baş aktörü ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in insan ticareti, fuhuş ve cinsel istismar suçlarından yargılandığı davada kan donduran ifadeler kullanıldı.