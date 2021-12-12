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Cinsel ilişki tarikatı davasında dehşete düşüren ifadeler! Sapık milyarder Jeffrey Epstein ağına düşürdü: Defalarca tecavüze uğradım

ABD'de cinsel ilişki tarikatı davasında yeni gelişme... Ağustos 2019'da hapishanede şüpheli bir şekilde ölen ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olan Ghislaine Maxwell'in davasında yeni duruşma bugün görüldü. Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in insan ticareti, fuhuş ve cinsel istismar suçlarından yargılandığı davada kan donduran detaylar anlatıldı. Mağdurlardan Sarah Ransome, mahkemede verdiği ifadesinde gizli bir adaya kapatıldığını ve burada defalarca tecavüze uğradığını öne sürdü. İşte cinsel ilişki tarikatı davasındaki bütün detaylar...

12.12.2021 19:50 - Son Güncelleme: 12.12.2021 19:53
Cinsel ilişki tarikatı davasında dehşete düşüren ifadeler! Sapık milyarder Jeffrey Epstein ağına düşürdü: Defalarca tecavüze uğradım

Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok konuşulan konuların başında gelen cinsel ilişki tarikatı olayının baş aktörü ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in insan ticareti, fuhuş ve cinsel istismar suçlarından yargılandığı davada kan donduran ifadeler kullanıldı.

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Cinsel ilişki tarikatı davasında dehşete düşüren ifadeler! Sapık milyarder Jeffrey Epstein ağına düşürdü: Defalarca tecavüze uğradım

Mağdurlardan Sarah Ransome, mahkemede verdiği ifadesinde defalarca tecavüze uğradığını belirtti.

Cinsel ilişki tarikatı davasında dehşete düşüren ifadeler! Sapık milyarder Jeffrey Epstein ağına düşürdü: Defalarca tecavüze uğradım

Dün gerçekleşen duruşmada, Sarah Ransome jürinin önünde ifade verdi.

Cinsel ilişki tarikatı davasında dehşete düşüren ifadeler! Sapık milyarder Jeffrey Epstein ağına düşürdü: Defalarca tecavüze uğradım

Ransome, anlattıkları sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Cinsel ilişki tarikatı davasında dehşete düşüren ifadeler! Sapık milyarder Jeffrey Epstein ağına düşürdü: Defalarca tecavüze uğradım

Ransome, Epstein'in Karayipler'deki gizli yeri 'Paedo Adası'na götürüldüğünü burada, üç gün boyunca Eptein'in tecavüzüne uğradığını söyledi.

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