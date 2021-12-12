Cinsel ilişki tarikatı davasında dehşete düşüren ifadeler! Sapık milyarder Jeffrey Epstein ağına düşürdü: Defalarca tecavüze uğradım
ABD'de cinsel ilişki tarikatı davasında yeni gelişme... Ağustos 2019'da hapishanede şüpheli bir şekilde ölen ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olan Ghislaine Maxwell'in davasında yeni duruşma bugün görüldü. Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in insan ticareti, fuhuş ve cinsel istismar suçlarından yargılandığı davada kan donduran detaylar anlatıldı. Mağdurlardan Sarah Ransome, mahkemede verdiği ifadesinde gizli bir adaya kapatıldığını ve burada defalarca tecavüze uğradığını öne sürdü. İşte cinsel ilişki tarikatı davasındaki bütün detaylar...
12.12.2021 19:50
- Son Güncelleme: 12.12.2021 19:53
Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok konuşulan konuların başında gelen cinsel ilişki tarikatı olayının baş aktörü ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in insan ticareti, fuhuş ve cinsel istismar suçlarından yargılandığı davada kan donduran ifadeler kullanıldı.