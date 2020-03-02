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Türkiye, Suriye ve Rusya kaçıncı sırada? O rapor açıklandı! Dünya'nın en güçlü orduları listesi!

Türkiye, Suriye ve Rusya kaçıncı sırada? O rapor açıklandı! Dünya'nın en güçlü orduları listesi! Türkiye Suriye'de Esed katillerine karşı üstün bir başarı veriyor. Türk Ordusu yüzlerce zırhlı araç ve binlerce Esed milisini ortadan kaldırdı. Türk Ordusu'nun gücü karşısında tüm dünya şaşkın! Bu bağlamda ülkelerin silah, askeri, teknolojik ve pek çok güç unsurunun sıralamasını yapan Global Firepower, 'Dünyanın en güçlü orduları 2020' raporunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli sitenin listesinde Türkiye'de yer alıyor. Dünyanın en güçlü orduları hangisi? Türkiye'nin sıralamadaki yer ne? İşte 2020'nin en güçlü orduları... Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. İşte ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sıralaması....

02.03.2020 09:40 - Son Güncelleme: 02.03.2020 09:40
O rapor açıklandı! Dünyanın en güçlü orduları hangisi? Türkiye'nin sıralamadaki yer ne?

Ülkelerin silah, askeri, teknolojik ve pek çok güç unsurunun sıralamasını yapan Global Firepower, 'Dünyanın en güçlü orduları 2020' raporunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli sitenin listesinde Türkiye'de yer alıyor. Dünyanın en güçlü orduları hangisi? Türkiye'nin sıralamadaki yer ne? İşte 2020'nin en güçlü orduları...

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. İşte ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sıralaması....

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O rapor açıklandı! Dünyanın en güçlü orduları hangisi? Türkiye'nin sıralamadaki yer ne?

ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 138 ülkeyi değerlendirdiği raporunda Türkiye'de yer aldı.

O rapor açıklandı! Dünyanın en güçlü orduları hangisi? Türkiye'nin sıralamadaki yer ne?

En güçlü 10 ordu arasındaki NATO üyesi sayısı 5'ten 3'e düştü.

O rapor açıklandı! Dünyanın en güçlü orduları hangisi? Türkiye'nin sıralamadaki yer ne?

15. Pakistan
Savunma bütçesi: 11.4 milyar dolar - Toplam askeri personel: Bir milyon 204 bin - Toplam hava gücü: Bin 372 (uçak+İHA+ helikopter)

O rapor açıklandı! Dünyanın en güçlü orduları hangisi? Türkiye'nin sıralamadaki yer ne?

Savaş uçağı: 356 - Muharebe tankı: 2 bin 200 - Donanma gücü: 100

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