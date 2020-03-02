Türkiye, Suriye ve Rusya kaçıncı sırada? O rapor açıklandı! Dünya'nın en güçlü orduları listesi!

Ülkelerin silah, askeri, teknolojik ve pek çok güç unsurunun sıralamasını yapan Global Firepower, 'Dünyanın en güçlü orduları 2020' raporunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli sitenin listesinde Türkiye'de yer alıyor. Dünyanın en güçlü orduları hangisi? Türkiye'nin sıralamadaki yer ne? İşte 2020'nin en güçlü orduları...

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. İşte ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sıralaması....