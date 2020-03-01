Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? F-16, SU-24, L-39 savaş uçağı teknik özellikleri nelerdir?

L-39 SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ!

Aero L-39 Albatros Çek Cumhuriyeti'nin yüksek performanslı eğitim uçağıdır. L-29 Delfin'in yerini almıştır. İlk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır ve ilk çok güçlü turbofan projesidir. Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139'dur.

Dünya'da yaklaşık 30 ülkenin servisinde 2,800 uçak vardır ve L-139 Alca yavaş yavaş bu uçaktan geliştirilmiştir. Albatros çok yönlüdür, temel ve gelişmiş eğitim uçağı olduğu kadar hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır ve Dünya'da geniş ölçüde kullanılan bir eğitim uçağıdır.