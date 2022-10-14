Türkiye doğal gaz merkezi oluyor! Başkan Erdoğan ve Putin'in Astana'daki görüşmesi dünya manşetlerinde!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Modeli açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu açıklamanın ardından Astana'daki Putin ve Başkan Erdoğan görüşmesi dünya basınında geniş yer aldı. İngiliz iNews'in 'Rusya, Türkiye'ye gaz imparatorluğunda bir hisse teklif ediyor' yorumu dikkat çekti.
Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa enerji krizinin pençesinde. Pek çok Avrupa ülkesinin acil önlemleri tartıştığı bir dönemde Putin'in teklifi krize alternatif oluşturmuş durumda.
Dün Başkan Erdoğan ile Astana'da bir araya gelen Putin bu teklifini yineledi ve Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istediklerinin altını çizdi.
Zirve dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası Haber ajansları liderlerin açıklamalarını 'acil' kodu ile abonelerine sunarken pek çok gazete zirveden çıkan mesajları manşetine taşıdı.
Al Jazeera, Putin'in Türkiye teklifini öne çıkardı. Haberde şu ifade yer aldı:
New York Times (NYT) bu gelişmeyi 'Putin, Türkiye'yi Gaz Merkezi Yapmayı Teklif Etti' başlığı ile okurlarına duyurdu.