III. Charles ’Kuledeki Prensler’ olayının çözümü için DNA’ya yeşil ışık yaktı! 539 yıllık gizem çözülecek!

Babaları Kral 4. Edward'ın ölümü sonrası hayatta olan iki varis,naipliğine atanan amcaları Gloucester Dükü tarafından taç giyme törenine kadar Londra Kulesi'ne yerleştirildi. Ancak amcası taç giyme töreninden önce parlamentoyu arkasına aldı ve prensleri gayrimeşru ilan ettirip ve 3.Richard olarak tahta çıktı.