III. Charles 'Kuledeki Prensler' olayının çözümü için DNA'ya yeşil ışık yaktı! 539 yıllık gizem çözülecek!
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta çıkan III. Charles 539 yıllık Kuledeki prensler gizeminin çözümü için yeşil ışık yaktı. İngiliz Dailmail gazetesi bugün yayınladığı haberinde çiçeği burnunda Kral Charles'ın kulede bulunan insan kemiklerine DNA testi yapılmasına destek verdiğini iddia etti. Kraliçe Elizabeth söz konusu DNA testine asla izin vermediği biliniyor.
Geçtiğimiz ay annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası tahta oturan İngiltere Kralı Charles, İngiltere tarihinin en büyük gizemlerinden biri olan 'Kuledeki Prensler' için harekete geçiyor.
Babaları Kral 4. Edward'ın ölümü sonrası hayatta olan iki varis,naipliğine atanan amcaları Gloucester Dükü tarafından taç giyme törenine kadar Londra Kulesi'ne yerleştirildi. Ancak amcası taç giyme töreninden önce parlamentoyu arkasına aldı ve prensleri gayrimeşru ilan ettirip ve 3.Richard olarak tahta çıktı.
'Kuledeki Prensler' olarak bilinen Edward ve Richard'a kuleye kapatıldıktan sonra ne olduğu bilinmiyor. Bazı araştırmacılar tahttaki meşruiyetini sağlamlaştırmak isteyen Kral 3. Richard'ın yeğenlerini öldürttüğünü, bazıları ise prenslerden birinin kaçarak kurtulduğunu iddia ediyor.
200 YIL SONRA KEMİKLERİ BULUNDU
Kuledeki prenslerin gizemi 500 yıldan fazla süre İngiltere'nin en çok konuşulan konularında biri oldu. 1674 yılında yani prenslerin ölümünden 200 yıl sonra Londra Kulesi'nde içerisinde iki insan iskeleti bulunan ahşap bir kutu bulundu.