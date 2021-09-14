Türkiye-Azerbaycan ortaklığı Yunan medyasını tutuşturdu: Alarm zilleri çalıyor!
Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı başlayan ve her geçen gün gelişen Azerbaycan Türkiye ortaklığı Yunanistan'ın eteklerini tutuşturdu. Özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusundan ne yapacağını şaşıran Yunanistan'da basın Ankara-Bakü hattındaki gelişmelerin kendileri için 'alarm zillerini artık çalması gerektiğini' yazdı.
Son dönemde Türkiye ile yarışabilmek için devasa askeri borçların altına giren Yunanistan'da yeni bir panik dalgası baş gösterdi. Yunan basını, Atina'nın dikkatini bir an evvel buraya çevirmesi gerektiğini yazdı.
Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üst düzey Azerbaycan savunma yetkilileri ve başkent Ankara'da çeşitli alanlarda ikili askeri işbirliğini görüştükleri belirtildi
Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Karim Valiyev, Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarette 12 Eylül'de Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile bir araya geldi. Taraflar, askeri, askeri-teknik, askeri-eğitim, mühendislik ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini görüştüler.
İkili, ülkelerinin orduları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dayalı işbirliğinin başarılı bir şekilde geliştiğini kaydettiler. Azerbaycan ve Türkiye ordusu son zamanlarda çeşitli şekillerde ortak uluslararası askeri tatbikatlar yürütüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Azerbaycan Donanması, Azerbaycan ve Türk denizaltı saldırı ve savunma ekiplerinin tatbikatlarının tamamlanmasına yönelik bir etkinlik düzenledi" denildi.