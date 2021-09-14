Dünya bu iddiayı konuşuyor! Birader öldü mü? İşte o ses kaydı
Dünya Afganistan'daki her hareketi takip ederken ortaya atılan bir iddia şok etkisi yarattı. Taliban'ın bölgede 20 sivili öldürdüğü söylenirken üst düzey yöneticilerinden Hakkani ve Birader'in arasında bir çatışma çıktığı ve Birader'in öldürüldüğü iddia edildi.
BBC'ye Penşir'den ulaştırılan bazı videolarda, Taliban savaşçıları tarafından etrafı çevrilen askeri kıyafet giymiş bir kişinin, silah seslerinin ardından yere yığıldığı görülüyor. Vurulan kişinin ordu mensubu olup olmadığı ise bilinmiyor. Görüntülerdeki bir görgü tanığı vurulan kişinin sivil olduğunu vurguluyor.
BBC, Penşir'de benzer şekilde en az 20 kişinin öldürüldüğünü belirledi. Kurbanlardan birinin de iki çocuk babası esnaf Abdul Sami olduğu belirtildi. Yerel kaynaklar, Taliban ilerlerken Sami'nin kaçmadığını, "Ben gariban bir esnafım, savaşla işim olmaz" dediğini aktardı. Ancak direnişçilere sim kart satmakla suçlanan ve gözaltına alınan Sami'nin cesedi, günler sonra evinin yakınına bırakılmış halde bulundu.
İNTİKAM ALIYORLAR
Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Taliban'ın, bazı eski Afgan güvenlik gücü personelini "intikam" amaçlı öldürdüğüne ve önceki yönetimde çalışan bazı yetkililer ile bunların ailelerinin "keyfi gözaltına" alındığına, daha sonra bunlardan bazılarının ölü bulunduğuna dair kendilerine "güvenilir iddialar" ulaştığını bildirdi.
Bachelet, "Penşir Vadisi'ndeki çatışmaların sonucu olarak sivil kayıplardan ve insan hakları ihlalleriyle ilgili raporların yanı sıra oradaki korkunç insani durumun neden olduğu artan zorluktan endişe duyuyorum" dedi.
'BİRADER ÖLMEDİ'
Taliban lideri Molla Abdülgani Birader'in öldüğü yönündeki iddialar yalanlandı. Geçen hafta, Birader'in, Taliban içindeki bir güç kavgası nedeniyle Hakkani örgütü üyeleriyle çıkan silahlı çatışmada yaralandığı, daha sonra da öldüğü iddia edilmişti.