Dünya bu iddiayı konuşuyor! Birader öldü mü? İşte o ses kaydı

BBC, Penşir'de benzer şekilde en az 20 kişinin öldürüldüğünü belirledi. Kurbanlardan birinin de iki çocuk babası esnaf Abdul Sami olduğu belirtildi. Yerel kaynaklar, Taliban ilerlerken Sami'nin kaçmadığını, "Ben gariban bir esnafım, savaşla işim olmaz" dediğini aktardı. Ancak direnişçilere sim kart satmakla suçlanan ve gözaltına alınan Sami'nin cesedi, günler sonra evinin yakınına bırakılmış halde bulundu.