Vav TV İzle
Haberler Dünya Kan dondurucu! Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban halkı bakın nasıl cezalandırıyor!

Kan dondurucu! Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban halkı bakın nasıl cezalandırıyor!

Dünya Afganistan'da olan biteni yakından takip etmeye devam ediyor. 20 yıl sonra yönetimi yeniden ele geçiren Taliban'ın en çok direnen Pençşir'de halka yaptıkları adeta kan dondurdu. İsminin açıklanmasını istemeyen bir sivil, tüm vahşeti gözler önüne serdi.

13.09.2021 13:10 - Son Güncelleme: 13.09.2021 13:10
Kan dondurucu! Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban halkı bakın nasıl cezalandırıyor!

Afganistan'ın büyük bölümünde kontrolü sağlayan Taliban, gözünü Pençşir'e dikmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kan dondurucu! Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban halkı bakın nasıl cezalandırıyor!

Taliban karşıtı direnişe ev sahipliği yapan bölgeye binlerce militanını gönderen Taliban bölgeyi ele geçirdiğini duyurmuş ve Pencşir'in ele geçirilmesiyle ülke genelinde savaşın tamamen sona erdiğini ilan etmişti.

Kan dondurucu! Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban halkı bakın nasıl cezalandırıyor!

Bu gelişmenin ardından dünyanın gözü kulağı günlerdir bölgeden gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

Washington Post'a göre, bölgenin kontrolünü ele geçiren Taliban, gıda kontrolü ve infazlar ile bölge halkını cezalandırmaya başladı.

Kan dondurucu! Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban halkı bakın nasıl cezalandırıyor!

Hala ufak çaplı çatışmaların yaşandığı bölgede yaşayan adının saklı kalmasını isteyen bir sivil, Washington Post'a yaptığı açıklamada 'Üç gün önce Pençşir'de öldürülen sekiz sivil ne direnişin ne de Taliban'ın üyesiydi' dedi.

Kan dondurucu! Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban halkı bakın nasıl cezalandırıyor!

DİRENİŞİ BU İSİMLER YÖNETİYOR
Buradaki direniş hareketini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Salih ve 'Pencşir Aslanı' olarak anılan Ahmed Şah Mesud'un 32 yaşındaki oğlu Ahmed Mesud yönetiyor.

Öte yandan Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Akhund ve yeni kabine üyeleriyle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

SON DAKİKA