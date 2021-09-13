Kan dondurucu! Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban halkı bakın nasıl cezalandırıyor!
Dünya Afganistan'da olan biteni yakından takip etmeye devam ediyor. 20 yıl sonra yönetimi yeniden ele geçiren Taliban'ın en çok direnen Pençşir'de halka yaptıkları adeta kan dondurdu. İsminin açıklanmasını istemeyen bir sivil, tüm vahşeti gözler önüne serdi.
13.09.2021 13:10
- Son Güncelleme: 13.09.2021 13:10
DİRENİŞİ BU İSİMLER YÖNETİYOR
Buradaki direniş hareketini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Salih ve 'Pencşir Aslanı' olarak anılan Ahmed Şah Mesud'un 32 yaşındaki oğlu Ahmed Mesud yönetiyor.
Öte yandan Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Akhund ve yeni kabine üyeleriyle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.