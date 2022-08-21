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Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar sonrası dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları

Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazaları Türkiye'nin yüreğini yaktı. Elim olaylarda yaşamını yitrenler bugün toprağa verildi. Komuşu ülke Gürcistan hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Başbakan İrakli Garibaşvili, "Bu zor zamanlarda Gürcistan, Türk kardeşlerin yanında yer almaktadır" dedi. Öte yandan Özbekistan ve İran da başsağlığı mesajı gönderdi.

21.08.2022 18:55 - Son Güncelleme: 21.08.2022 19:01
Gaziantep ve Mardin’deki elim kazalar sonrası dünyadan Türkiye’ye taziye mesajları

Türkiye dün peş peşe iki felaketi yaşadı. İlk olay Gaziantep'te meydana geldi.

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Gaziantep ve Mardin’deki elim kazalar sonrası dünyadan Türkiye’ye taziye mesajları

TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde yaşanan kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Gaziantep ve Mardin’deki elim kazalar sonrası dünyadan Türkiye’ye taziye mesajları

Bu kazanın ardından ikinci facia haberi Mardin'in Derik ilçesinden geldi. İlçede freni patlayan TIR kalabalığın arasına daldı.

Gaziantep ve Mardin’deki elim kazalar sonrası dünyadan Türkiye’ye taziye mesajları

Kazada 20 kişi can verdi, 26 kişi yaralandı.

Gaziantep ve Mardin’deki elim kazalar sonrası dünyadan Türkiye’ye taziye mesajları

Türkiye'nin yüreğünü yakan elim kazalar sonrası dünyadan peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

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