Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar sonrası dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları
Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazaları Türkiye'nin yüreğini yaktı. Elim olaylarda yaşamını yitrenler bugün toprağa verildi. Komuşu ülke Gürcistan hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Başbakan İrakli Garibaşvili, "Bu zor zamanlarda Gürcistan, Türk kardeşlerin yanında yer almaktadır" dedi. Öte yandan Özbekistan ve İran da başsağlığı mesajı gönderdi.
21.08.2022 18:55 - Son Güncelleme: 21.08.2022 19:01
Bu kazanın ardından ikinci facia haberi Mardin'in Derik ilçesinden geldi. İlçede freni patlayan TIR kalabalığın arasına daldı.