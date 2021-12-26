İngiltere'yi karıştıran anons: Papa öldü
İngiltere'de oldukça ilginç bir olay yaşandı. Papa'nın Noel için planlarını ve aşı çağrısını anlatan haber spikeri, yanlışlıkla Papa'nın öldüğünü duyurdu. Olayı kaçırmayan sosyal medya kullanıcıları yaşananları esprili bir dille ti'ye aldı. İşte İngiltere'yi karıştıran 'Papa öldü' anonsu...
26.12.2021 11:52
- Son Güncelleme: 26.12.2021 12:09
Papa'nın geçtiğimiz günlerdeki aşı çağrısından bahseden Pentelow, "Aşıların en çok ihtiyaç duyulan zamanda ulaşılabilir olması gerektiğini söyledi. Papa'nın ölümü anons edildi" dedi.