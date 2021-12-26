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İngiltere'yi karıştıran anons: Papa öldü

İngiltere'de oldukça ilginç bir olay yaşandı. Papa'nın Noel için planlarını ve aşı çağrısını anlatan haber spikeri, yanlışlıkla Papa'nın öldüğünü duyurdu. Olayı kaçırmayan sosyal medya kullanıcıları yaşananları esprili bir dille ti'ye aldı. İşte İngiltere'yi karıştıran 'Papa öldü' anonsu...

26.12.2021 11:52 - Son Güncelleme: 26.12.2021 12:09
İngiltere’yi karıştıran anons: Papa öldü

Televizyon sunucu Kylie Pentelow, Papa'nın Noel planlarından bahsederken büyük bir gafa imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İngiltere’yi karıştıran anons: Papa öldü

Papa'nın geçtiğimiz günlerdeki aşı çağrısından bahseden Pentelow, "Aşıların en çok ihtiyaç duyulan zamanda ulaşılabilir olması gerektiğini söyledi. Papa'nın ölümü anons edildi" dedi.

İngiltere’yi karıştıran anons: Papa öldü

HATASINI FARK ETTİ
Yaptığı gafı fark eden sunucu hemen özür diledi. Hata elbette ki insanların gözünden kaçmadı.

İngiltere’yi karıştıran anons: Papa öldü

Televizyon eleştirmesi Scott Bryan, "Birileri bu sunucuya bir içki ısmarlasın" diyerek yaşananları ti'ye aldı.

İngiltere’yi karıştıran anons: Papa öldü

YAŞANANLARI Tİ'YE ALDILAR
Başka kullanıcılar ise "Eğer Papa 6 saat içinde ölürse, polis bu haber kanalının kapısını çalacak" dedi.

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