Türk SİHA'ları Yunanistan'ın korkulu rüyası oldu! Çare arayan Yunan, İsrail'den medet umdu
Türk SİHA'ları Doğu Akdeniz'de tahriklerden vazgeçmeyen Yunanistan'ın korkulu rüyası haline geldi. Atina'daki SİHA endişesi manşetlere bir bir yansımaya başladı. Yunan To Vima gazetesi haberinde, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larla Yunanistan'a karşı üstünlük kurduğunu belirterek, Yunan yetkililerin, çözüm arayışında olduklarını yazdı.
Yunan medyasında hemen her gün Türk İHA ve SİHA'ları için Atina'daki endişeyi yansıtan haber ve yorumlar dikkat çekiyor.
To Vima haberinde, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larla Yunanistan'a karşı üstünlük kurduğunu belirterek, Yunan yetkililerin, çözüm arayışında olduklarını yazdı.
Yunan hükümetinin bu aşamada, İHA satın alımından çok, Türk İHA ve SİHA'larına karşı ileri teknoloji ürünü cihazlara sahip olunmasına öncelik verdiği kaydedilen haberde "Yunan Dışişleri Bakanlığı da Almanya'ya, Türk İHA'larının imalatında kullanılan bazı parçaların satışını durdurması için baskı yapmayı planlıyor" denildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre Yunan Kathimerini gazetesi ise Türk İHA ve SİHA'larının Yunanistan için tehdit oluşturduklarını vurguladı.
YUNAN MİLLETVEKİLİNDEN SİHA İTİRAFI
Aşırı sağcı Yunan parlamenter ve 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Kyriakos Iosif Velopoulos, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.