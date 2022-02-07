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Türk SİHA'ları Yunanistan'ın korkulu rüyası oldu! Çare arayan Yunan, İsrail'den medet umdu

Türk SİHA'ları Doğu Akdeniz'de tahriklerden vazgeçmeyen Yunanistan'ın korkulu rüyası haline geldi. Atina'daki SİHA endişesi manşetlere bir bir yansımaya başladı. Yunan To Vima gazetesi haberinde, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larla Yunanistan'a karşı üstünlük kurduğunu belirterek, Yunan yetkililerin, çözüm arayışında olduklarını yazdı.

07.02.2022 10:51 - Son Güncelleme: 07.02.2022 10:51
Türk SİHA’ları Yunanistan’ın korkulu rüyası oldu! Çare arayan Yunan, İsrail’den medet umdu

Yunan medyasında hemen her gün Türk İHA ve SİHA'ları için Atina'daki endişeyi yansıtan haber ve yorumlar dikkat çekiyor.

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Türk SİHA’ları Yunanistan’ın korkulu rüyası oldu! Çare arayan Yunan, İsrail’den medet umdu

İSRAİL'E ZİYARET
Bu çerçevede, haftalık Yunan To Vima gazetesi, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos'un 20 Ocak'ta gerçekleştirdiği İsrail ziyaretinde bu ülkede imal edilen "anti-dron teknolojisi" ürünlerine ağırlık verdiğini ileri sürdü.

Türk SİHA’ları Yunanistan’ın korkulu rüyası oldu! Çare arayan Yunan, İsrail’den medet umdu

To Vima haberinde, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larla Yunanistan'a karşı üstünlük kurduğunu belirterek, Yunan yetkililerin, çözüm arayışında olduklarını yazdı.

Türk SİHA’ları Yunanistan’ın korkulu rüyası oldu! Çare arayan Yunan, İsrail’den medet umdu

Yunan hükümetinin bu aşamada, İHA satın alımından çok, Türk İHA ve SİHA'larına karşı ileri teknoloji ürünü cihazlara sahip olunmasına öncelik verdiği kaydedilen haberde "Yunan Dışişleri Bakanlığı da Almanya'ya, Türk İHA'larının imalatında kullanılan bazı parçaların satışını durdurması için baskı yapmayı planlıyor" denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Yunan Kathimerini gazetesi ise Türk İHA ve SİHA'larının Yunanistan için tehdit oluşturduklarını vurguladı.

Türk SİHA’ları Yunanistan’ın korkulu rüyası oldu! Çare arayan Yunan, İsrail’den medet umdu

YUNAN MİLLETVEKİLİNDEN SİHA İTİRAFI
Aşırı sağcı Yunan parlamenter ve 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Kyriakos Iosif Velopoulos, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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