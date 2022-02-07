SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum | Ukrayna sivilleri böyle eğitiyor
Son dakika haberleri... Rusya - Ukrayna son durum tüm dünyada merak ediliyor. Arama motorlarında en çok aranan konuların başında da Rusya Ukrayna son durum geliyor. Bölgeden gelen haberler ile çatışma ihtimali yeniden konuşulur hale geldi. Rusya'nın sınıra yaptığı askeri yığınak artarken Ukrayna halka savaş eğitimi vermeye devam ediyor. İşte Rusya Ukrayna son durum bilgileri...
07.02.2022 10:43
- Son Güncelleme: 07.02.2022 11:02
Başta ABD olmak üzere ordusunu diğer ülkelerden gelen silahlar ile donatan Ukrayna halka askeri eğitim vermeye devam ediyor.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de verilen eğitimlere ait görüntüler yayınlandı. Görüntülerde farklı yaş gruplarından yüzlerce kişiye temel askeri eğitim verildiği görüldü.