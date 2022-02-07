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Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum | Ukrayna sivilleri böyle eğitiyor

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum | Ukrayna sivilleri böyle eğitiyor

Son dakika haberleri... Rusya - Ukrayna son durum tüm dünyada merak ediliyor. Arama motorlarında en çok aranan konuların başında da Rusya Ukrayna son durum geliyor. Bölgeden gelen haberler ile çatışma ihtimali yeniden konuşulur hale geldi. Rusya'nın sınıra yaptığı askeri yığınak artarken Ukrayna halka savaş eğitimi vermeye devam ediyor. İşte Rusya Ukrayna son durum bilgileri...

07.02.2022 10:43 - Son Güncelleme: 07.02.2022 11:02
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum | Ukrayna sivilleri böyle eğitiyor

Rusya bölgedeki askeri varlığını artırmaya devam ederken Ukrayna olası bir işgale karşı teyakkuza geçmiş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum | Ukrayna sivilleri böyle eğitiyor

Başta ABD olmak üzere ordusunu diğer ülkelerden gelen silahlar ile donatan Ukrayna halka askeri eğitim vermeye devam ediyor.

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum | Ukrayna sivilleri böyle eğitiyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de verilen eğitimlere ait görüntüler yayınlandı. Görüntülerde farklı yaş gruplarından yüzlerce kişiye temel askeri eğitim verildiği görüldü.

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum | Ukrayna sivilleri böyle eğitiyor

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Katılımcılar tecrübelerine göre 3 ana gruba ayrıldı.

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum | Ukrayna sivilleri böyle eğitiyor

Eğitimlere katılan kişilere olası bir savaş durumunda ilk yardım, silah kullanımı ve savunma taktikleri öğretildi.

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