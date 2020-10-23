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Türk SİHA'ları Rus basınında! "Savaşın kaderine hükmedecek"

Azerbaycan'ın cephedeki başarısının önemli etkenlerinden biri olarak gösterilen Türk SİHA'larını, Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Komsomolskaya Pravda manşetine taşıdı.

Gelecekte en iyi silahlarla donatılmış SİHA'ların, savaşların kaderine hükmedeceği vurgulandı.

23.10.2020 14:45 - Son Güncelleme: 23.10.2020 14:45
Türk SİHA'ları Rus basınında! Savaşın kaderine hükmedecek

Karabağ cephe hattında Türk SİHA'lar dikkatleri çekiyor.
Azerbaycan'ın cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden gösterilen bu silahlara Rus basını da ilgi gösteriyor.

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Türk SİHA'ları Rus basınında! Savaşın kaderine hükmedecek

Askeri uzman Viktor Baranets, Komsomolskaya Pravda Gazetesi için bir analiz kaleme aldı.

Türk SİHA'larından 'geleceğin silahları' olarak övgüyle bahsetti.

Türk SİHA'ları Rus basınında! Savaşın kaderine hükmedecek

Türk SİHA'larının Ermeni hedeflerini vurduğu görüntüleri hayranlıkla izlediğini anlatan yazar, olan biteni bilgisayar grafikleriyle süslenmiş bir video oyununa benzetti.

Türk SİHA'ları Rus basınında! Savaşın kaderine hükmedecek

Azerbaycan'ın ordu envanterindeki silahların yüzde 95'inin eski Sovyet yapımı silahlar olduğunu vurguladı.

Türk SİHA'ları Rus basınında! Savaşın kaderine hükmedecek

Ancak esas farkı ortaya çıkaran ve Karabağ'da başarıyı getiren silahların Türkiye'den alındığına dikkat çekti.

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