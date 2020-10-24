Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı korku sardı!
İsrail ile 'normalleşme' eğiliminde olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman halkın tepkisinden çekiniyor. Haaretz gazetesinin iddiasına göre MBS, görüştüğü İsrailli-Amerikalı milyarder Haim Saban'a "Normalleşme adımlarına katılamam. Bu İran, Katar ve halkımın (Suudi halkının) elinde öldürülmeme yol açar" diyerek korkusunu paylaştı.
24.10.2020 08:21
- Son Güncelleme: 24.10.2020 08:28
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gönlünün İsrail'le "normalleşme" eğiliminde olduğu ancak bölgesel ve daha çok halkının tepkisinden çekindiği için adım atmadığı ortaya çıktı.
İsrail gazetesi Haaretz, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın, Riyad'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'dekine benzer bir adım atması ve ilişkilerini normalleştirmesi durumunda İran ve Suudi halkının onu öldüreceğinden korktuğunu iddia etti.
Yenişafak'ta yer alan habere göre gazete, Muhammed bin Selman'ın İsrailli-Amerikalı milyarder Haim Saban ile yaptığı görüşmede bu konuyu dile getirdiğini iddia etti.
İsrail'le Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın mimarı Jared Kushner'in Muhammed bin Selman'la yakın dost olduğu biliniyor. Veliaht Prens'e, İsrail'de "Siyon dostları" ödülü verilmişti.
ABD'deki Demokrat Parti'nin en büyük bağışçılardan biri olan Sabban'ın, Florida'da ABD'de Demokrat Başkan adayı Joe Biden ve yardımcı adayı Kamala Harris için düzenlenen bir internet ortamındaki seçim kampanyası sırasında bu toplantının içeriğinin bir kısmını açıkladığı belirtildi.