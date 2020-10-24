Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı korku sardı!

ABD'deki Demokrat Parti'nin en büyük bağışçılardan biri olan Sabban'ın, Florida'da ABD'de Demokrat Başkan adayı Joe Biden ve yardımcı adayı Kamala Harris için düzenlenen bir internet ortamındaki seçim kampanyası sırasında bu toplantının içeriğinin bir kısmını açıkladığı belirtildi.